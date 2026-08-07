Incendiu la Wildberries "Amazonul rusesc", după ce trei drone ucrainene au căzut pe acoperişul unui centru logistic al gigantului rus

Incendiu la Wildberries, după ce trei drone ucrainene au căzut pe acoperişul unui centru logistic al gigantului rus / Captură foto Exilenova+

Un incendiu a izbucnit, vineri, la un centru logistic aparţinând gigantului rus de comerţ electronic Wildberries din Ekaterinburg, în regiunea Ural, după un nou atac cu drone ucrainene.

Un nou atac cu drone lansat de Ucraina asupra unui centru logistic al gigantului rus de comerţ electronic Wildberries din Ekaterinburg, în regiunea Ural din Federația Rusă, a provocat vineri un incendiu, notează AFP. Depozitele companiei sunt vizate des de atacuri ucrainene încă de la jumătatea lunii iulie 2026.

"Pompierii sunt detaşaţi la centrul logistic al companiei din Ekaterinburg, în regiunea Sberdlovsk, unde a izbucnit un incendiu din cauza unui atac", a transmis Wildberries într-un comunicat, dând asigurări că tot personalul a fost evacuat în prealabil.

Drone ucrainene prăbușite pe acoperișul unui centru logistic al Wildberries

Potrivit guvernatorului regional, Denis Passler, trei drone s-au prăbuşit pe acoperişul centrului logistic vineri dimineaţă, fără a face victime.

De la mijlocul lunii iulie, Ucraina a lovit aproximativ douăzeci de centre aparţinând Wildberries - o platformă de cumpărături online foarte populară, adesea denumită "Amazonul rusesc" - în aproape fiecare colţ al Rusiei şi în Peninsula Crimeea anexată.

8 morți și aproape 90 de răniți în regiunea Moscovei în 17 - 18 iulie

Primele atacuri, din noaptea de 17 spre 18 iulie, au făcut opt morţi şi aproape 90 de răniţi în locuri din regiunea Moscovei şi din regiunea Tambov (centru-vest).

De atunci, atacurile cu drone ucrainene au vizat centre din apropiere de Sankt Petersburg (nord-vest), Simferopol în Crimeea, Krasnodar şi Volgograd (sud) şi Samara (Volga).

La mai bine de patru ani de la începerea ofensivei ruseşti de amploare împotriva Ucrainei, diplomaţia este într-un punct mort, iar ambele ţări îşi intensifică atacurile la distanţă, ceea ce duce la un număr tot mai mare de victime civile.

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