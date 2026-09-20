30 de ani de căsătorie pentru Majestatea Sa Margareta și Principele Radu. Concert aniversar la Palatul Elisabeta

Foto Facebook Familia Regala a Romaniei

Palatul Elisabeta a găzduit, sâmbătă, sărbătoarea dedicată aniversării a 30 de ani de la căsătoria Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române, și cu Alteța Sa Regală Principele Radu.

Evenimentul s-a desfășurat printr-un concert și o recepție la Palatul Elisabeta, unde s-au reunit membri ai Familiei Regale, personalități din România și străinătate și reprezentanți ai organizațiilor aflate sub patronaj regal.

Concertul din grădină a fost susținut de Corul Regal și Orchestra Copiilor. Cu această ocazie, Orchestra Copiilor va primi Înaltul Patronaj al Principelui Radu. Invitații au primit și suveniruri aniversare, inclusiv cărți poștale și volume dedicate cuplului regal, iar în grădină au fost expuse poștalul și medalia aniversară realizate de Poșta Română și Monetăria Statului.

Concert și o recepție la Palatul Elisabeta, cu ocazia aniversării a 30 de ani de la căsătorie

"Sâmbătă, 19 septembrie 2026, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, și Alteța Sa Regală Principele Radu au oferit un concert și o recepție la Palatul Elisabeta, cu ocazia aniversării a 30 de ani de la căsătorie. La sărbătoare au luat parte Altețele Lor Regale Principesa Sofia și Principesa Maria, alături de personalități din România și din străinătate care au stat alături de Familia Regală cu fidelitate și devotament, de-a lungul acestor trei decenii. Au fost reprezentate organizațiile cărora Majestatea Sa și Principele Radu le-au acordat patronaj regal, printre care Crucea Roșie Română, Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Fundația Regală Margareta a României.



Concertul s-a desfășurat în grădină și a fost susținut de Corul Regal și de Orchestra Copiilor, sub bagheta dirijorului Răzvan Apetrei. Programul muzical a fost deschis de Corul Regal cu emoționanta piesă „Imagine” (John Lennon), urmată de momentele pline de energie ale Orchestrei de Copii, care a interpretat „The Entertainer” (Scott Joplin) și „Bourree” (J.S. Bach / Jethro Tull). În continuare, invitații s-au bucurat de acordurile celebrelor melodii „Summertime” (George Gershwin) și „Can’t Help Falling in Love” (Elvis Presley), interpretate de cor. Ritmul a fost preluat apoi de tinerii instrumentiști cu piesa tradițională „Joshua Fit the Battle of Jericho” și faimosul „Colonel Bogey March” (Kenneth J. Alford). Finalul recitalului a aparținut din nou Corului Regal, care a încheiat festiv evenimentul cu piesele „What a Wonderful World” (Bob Thiele & George David Weiss) și „Singin’ in the Rain” (Nacio Herb Brown).

Orchestra Copiilor va primi Înaltul Patronal al Alteței Sale Regale Principele Radu



Începând din această toamnă, Orchestra Copiilor va primi Înaltul Patronal al Alteței Sale Regale Principele Radu.

În chip de suvernir, invitații au primit un catalog cu programul recepției, cărți poștale aniversare realizate de Poșta Română, precum și volumele lansate de Curtea Veche Publishing în anul 2021, cu ocazia Nunții de Argint a cuplului regal.



De asemenea, în grădina Palatului Elisabeta au fost expuse două șevalete: unul prezentând panoul cu întregul poștal aniversar emis de Poșta Română, iar celălalt cu macheta medaliei aniversare realizate de Monetăria Statului, alături de o vitrină în care a fost expusă medalia", conform unei postări a Familiei Regale a României, de pe o rețea socială.

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