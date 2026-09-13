Tolea Ciumac a fost reţinut, după o bătaie în centrul Capitalei

Foto cu rol ilustrativ: Freepik / Politia

Luptătorul Tolea Ciumac a fost reţinut după ce a bătut un bărbat în centrul Capitalei.

Luptătorul K1 a fost depistat pe baza imaginilor de pe camerele de supraveghere, transmite România TV. Poliţiştii l-au reţinut pe acesta şi urmează să îl ducă duminică în faţa judecătorilor de drepturi şi libertăţi.

Bărbatul agresat de Tolea Ciumac este Danu Spartanu, un alt luptător. Cei doi aveau un meci programat pe 30 octombrie.

Pentru Tolea Ciumac, aceasta nu este prima întâlnire cu legea. În decembrie 2024, acesta a fost reţinut 24 de ore de poliţiştii din Oradea, după ce a agresat trei tineri pe care îi bănuia că i-ar fi furat portofelul.

În 2017, a fost reţinut de procurorii DIICOT Bacău, suspectat că făcea parte dintr-o reţea extinsă de contrabandă cu ţigări.

Însă cea mai celebră întâlnire a sa cu legea a avut loc în 2009, când Tolea Ciumac a fost arestat în direct la TV, în urma unei condamnări la 4 ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor.

Cu doar o zi în urmă, Tolea Ciumac a postat un mesaj ciudat pe reţelele de socializare.

"Psihologul mi-a spus: Scrie o scrisoare celui care te supără cel mai tare, înjură-l şi după dă-i foc. Bine. Dar cu scrisoarea ce fac?", a scris Ciumac pe Facebook.













