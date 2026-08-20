ExpoApa 2026 aduce la București aproape 90 de expozanți din 13 țări. Seceta și presiunea asupra resurselor de apă, în centrul ediției din acest an

ExpoApa2026

În perioada 8-10 septembrie 2026, Centrul Expozițional ROMEXPO din București, găzduiește, în Pavilionul B2, cea de-a 26-a ediție ExpoApa, expoziția internațională de specialitate dedicată sectorului de alimentare cu apă și canalizare, organizată de Asociația Română a Apei (ARA).

În perioada 8-10 septembrie 2026, Centrul Expozițional ROMEXPO din București, găzduiește, în Pavilionul B2, cea de-a 26-a ediție ExpoApa, expoziția internațională de specialitate dedicată sectorului de alimentare cu apă și canalizare, organizată de Asociația Română a Apei (ARA).

Ediția din acest an reunește 86 de expozanți din România, Germania, Danemarca, Turcia, Italia, Țările de Jos, Macedonia de Nord, Polonia, Ungaria, Bulgaria, Republica Moldova, Portugalia și Austria și este așteptată să atragă peste 4.000 de participanți din întreaga regiune, reprezentanți ai operatorilor de apă, autorităților publice, producătorilor și integratorilor de tehnologii, mediului academic și organizațiilor profesionale din domeniu.

ExpoApa 2026 are loc într-un context în care presiunea asupra resurselor de apă devine tot mai vizibilă. Episoadele de secetă și temperaturile ridicate readuc în prim-plan nevoia de a utiliza mai eficient resursele disponibile și de a crește capacitatea infrastructurii de apă pentru a răspunde unor condiții climatice în schimbare accelerată.

Reducerea pierderilor din rețele, digitalizarea și monitorizarea în timp real, securitatea infrastructurii, continuarea investițiilor și pregătirea sectorului pentru perioada de după 2027 se numără printre temele care vor fi abordate în cele trei zile ale evenimentului.

„ExpoApa a ajuns la cea de-a 26-a ediție, iar dacă privim în urmă, vedem cât de mult s-au schimbat provocările sectorului în acest interval. Cu ani în urmă vorbeam despre eficiență, modernizarea infrastructurii și protejarea resurselor de apă mai ales din perspectiva pregătirii pentru viitor. Astăzi, acel viitor este deja aici. Fenomenele pe care le anticipam s-au accelerat și avem tot mai puțin timp la dispoziție pentru a interveni.

Presiunea asupra resurselor de apă crește, iar investițiile în reducerea pierderilor, tehnologii și adaptarea infrastructurii nu mai sunt doar parte dintr-o strategie pe termen lung. Sunt măsuri de care avem nevoie acum. Între 8 și 10 septembrie aducem împreună operatorii, autoritățile, furnizorii de tehnologie și specialiștii din domeniu și punem în discuție soluțiile tehnice, sursele de finanțare și experiența acumulată în proiectele deja implementate. Avem nevoie să transformăm această expertiză în soluții care pot fi aplicate mai repede și la o scară mai mare”, declară Ilie Vlaicu, președintele Asociației Române a Apei.

Ediția din septembrie continuă seria evenimentelor profesionale organizate anul acesta de ARA, după Forumul Regional al Apei „Dunăre-Europa de Est”, desfășurat în luna iunie la Palatul Parlamentului. Dacă Forumul a fost dedicat cu precădere politicilor publice și direcțiilor strategice pentru sector, ExpoApa mută atenția către soluțiile tehnice, proiectele și tehnologiile care pot răspunde concret provocărilor industriei.

Pe parcursul celor trei zile, vizitatorii vor putea descoperi în standurile expoziției cele mai noi inovații în materie de echipamente și soluții pentru detectarea pierderilor de apă, tratarea avansată a apelor uzate, monitorizarea în timp real a rețelelor și automatizarea proceselor. O zonă exterioară va fi rezervată, și în acest an, echipamentelor de mari dimensiuni și demonstrațiilor operaționale.

În paralel cu expoziția tehnică, evenimentul va găzdui și o serie de conferințe și dezbateri dedicate viitorului industriei apei, finanțării investițiilor, tehnologiei și competențelor necesare sectorului. Agenda completă și lista oficialilor români și internaționali care au dat curs invitației de a lua parte la ediția din acest an ExpoApa vor fi făcute publice în perioada următoare.

Despre Asociația Română a Apei

Asociația Română a Apei (ARA) este o structură profesională care reunește operatori de apă, experți tehnici, autorități și furnizori de soluții și are ca misiune promovarea unui management integrat, eficient și sustenabil al resurselor de apă. Activitatea organizației este orientată către cooperarea dintre actorii relevanți ai sectorului, schimbul de know-how și promovarea soluțiilor inovatoare capabile să răspundă provocărilor legate de infrastructură, schimbările climatice și protecția mediului.

Informații suplimentare despre eveniment și înregistrarea participanților sunt disponibile pe site-ul ARA, în secțiunea EXPOAPA.