Alertă cu drone la graniţa României. Două F-16 româneşti au fost ridicate de la sol

Avion de vânătoare. Foto: Agerpres

Locuitorii din judeţul Tulcea au primit un nou RO-ALERT pentru drone. MApN a ridicat de la sol două F-16 ale Forţelor Aeriene Române.

Noaptea trecută, radarele Ministerului Apărării Naţionale au detectat mai multe drone lângă graniţa Ucrainei cu România, în apropiere de judeţul Tulcea. Astfel, MApN a decis să ridice de la sol două avioane F-16 ale Forţelor Aeriene Române pentru monitorizarea situaţiei.

"Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat marți, 15 septembrie, mai multe ținte aeriene în Ucraina, în apropierea graniței cu România.

Astfel, în jurul orei 03.10, a fost detectată o țintă aeriană la aproximativ 35 de kilometri nord de Chilia.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană în Baza 86 Aeriană Borcea, au decolat pentru monitorizarea situației", a transmis MApN într-un comunicat de presă.

RO-Alert în Tulcea

Autorităţile au decis, la 3 dimineaţa, emiterea unui mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea.

"Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 03.18 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Alte două ținte au fost detectate în jurul orei 04.20, la 30 de kilometri nord de Periprava, un nou mesaj RO-Alert fiind trimis populației din nordul județului Tulcea la ora 04.51.

Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a încetat la ora 5.18", a mai transmis MApN.

O dronă a fost doborâtă în Lituania

Avioane de vânătoare ale NATO au doborât o dronă deasupra Lituaniei, a anunţat marţi preşedintele acestei ţări membre a Alianţei Atlantice, Gitanas Nauseda, relatează AFP.

"O dronă care a încălcat spaţiul aerian al Lituaniei în această noapte a fost doborâtă rapid de avioane de vânătoare ale NATO", a scris Gitanas Nauseda pe reţeaua socială X, fără a preciza cărei ţări îi aparţinea această dronă.

"În timp ce Rusia îşi intensifică agresiunea împotriva Ucrainei, o astfel de pregătire este vitală pentru regiunea noastră. Alături de aliaţii noştri din NATO, Lituania îşi va apăra spaţiul aerian", a adăugat el.

"Mulţumirile noastre cele mai sincere aliaţilor noştri, a căror prezenţă contribuie la protejarea spaţiului nostru aerian şi la consolidarea securităţii noastre", a scris la rândul său, tot pe X, ministrul lituanian de externe, Kestutis Budrys, potrivit căruia "NATO rămâne vigilentă, angajată şi pregătită".

Potrivit postului naţional de radio lituanian LRT, care citează Centrul naţional de gestionare a crizelor (NKVC), drona a căzut într-o zonă rurală din apropierea lacului Kaunas, în centrul ţării.

Lituania, Letonia şi Estonia, foste republici sovietice care împart graniţa cu Rusia, înregistrează regulat intruziuni de drone pe teritoriile lor, conform Agerpres.

Pe 19 mai, un avion de vânătoare al NATO a doborât deasupra Estoniei o dronă ucraineană, aceasta fiind prima interceptare a unei drone străine pe cerul unui stat baltic de către poliţia aeriană a NATO de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022.

Potrivit europenilor, Rusia deviază deliberat de la traiectorie dronele ucrainene destinate să lovească instalaţii industriale şi terminale petroliere din regiunea Sankt Petersburg, situată în Golful Finlandei.

Preşedintele Nicuşor Dan a avertizat, luni, cu privire la dronele intrate în spaţiul european

Prezent la Summitul European al Regiunii Arctice, din Finlanda, preşedintele României, Nicuşor Dan, a avertizat cu privire la incursiunile tot mai dese ale dronelor ruseşti în spaţiul aerian european.

"Probabil, în ultimii ani au fost mii de incidente în toate ţările noastre - sabotaje, atacuri asupra infrastructurii critice, atacuri cibernetice, dezinformare, nu doar pe Flancul estic. România a ştiut ce s-a întâmplat în România, dar nu am avut o cunoaştere globală asupra tuturor acestor fenomene împotriva Europei", a arătat preşedintele.

Nicuşor Dan a subliniat că, în acest context trebuie "să fim uniţi, să ne împărtăşim expertiza şi să construim capabilităţile (...) pentru a ne proteja popoarele mai bine".