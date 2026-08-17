Farul cu filme: Patru zile de film, întâlniri și povești la Sulina

farul cu filme

Sulina, singurul oraș din Delta Dunării, își deschide din nou porțile pentru cea de-a doua ediție a festivalului Farul cu Filme.

Între 20 și 23 august, Asociația „Cu Drag din Sulina” invită localnicii, turiștii și iubitorii de film la patru zile de proiecții de film în aer liber, întâlniri cu invitații evenimentului și ateliere dedicate copiilor.

Evenimentele se desfășoară la Farul Comisiei Europene A Dunării, unul dintre locurile emblematice ale Sulinei, precum și la sediul ARBDD – Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării Sulina.

Farul Vechi din Sulina, deschis și pe timp de noapte, în perioada festivalului

Farul Vechi își așteaptă vizitatorii pe toată durata festivalului, inclusiv după lăsarea serii, în timpul proiecțiilor.

FILME DESPRE DELTĂ, ROMÂNIA ȘI OAMENI

Programul din acest an aduce pe marele ecran filme despre Delta Dunării, despre România, despre oameni și despre locuri care merită descoperite.

Proiecțiile dedicate Deltei capătă o semnificație aparte chiar aici, la Sulina, în inima acestui teritoriu unic, acolo unde Dunărea întâlnește Marea Neagră.

„Ne bucurăm să putem organiza și în acest an acest eveniment, născut din drag pentru aceste locuri unice, pentru comunitate și pentru cultură. Mulțumim tuturor celor care ne sprijină și cred în acest proiect, partenerilor, invitaților și tuturor celor care contribuie la realizarea lui.

Îi așteptăm cu drag pe cei mici și pe cei mari, pe localnici și pe turiști, să ne fie alături și să se bucure de filme, de întâlniri și de atmosfera specială a acestor zile. Ne dorim ca Farul cu Filme să rămână o întâlnire frumoasă pentru toți cei care iubesc Sulina și filmul”, a declarat Roxana Saraev, reprezentanta Asociației „Cu Drag din Sulina”.

Ateliere creative pentru cei mici

În cadrul festivalului, atelierele creative pentru copii își deschid porțile zilnic, de joi până sâmbătă

(20–22 august), de la ora 17:00. Timp de trei după-amiezi, copiii sunt așteptați la activități interactive și creative, organizate înainte de proiecțiile de film în aer liber.

PROGRAM

LA FAR

Ora 20:30

20 AUGUST

Delta sălbatică

Regia: Dan Dinu | Durata: 125 min

Invitați: Dan Dinu & Matei Truța

21 AUGUST

România sălbatică

Regia: Dan Dinu & Cosmin Dumitrache | Durata: 123 min

Invitați: Dan Dinu & Matei Truța

22 AUGUST

3 zile în septembrie

Regia: Tudor Giurgiu | Durata: 76 min

Invitat: Elias Ferchin

23 AUGUST

Kîzîm

Regia: Radu Potcoavă | Durata: 78 min

Invitat: Elias Ferchin

LA SEDIUL ARBDD

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării | Ora 10:30

22 AUGUST

Străjerii

Regia: Liviu Marghidan

Invitat: Elias Ferchin

23 AUGUST

Străjerii Deltei

Regia: Liviu Marghidan

Invitat: Elias Ferchin

Toate filmele sunt subtitrate în limba engleză.

INTRAREA ESTE LIBERĂ.

Eveniment organizat de Asociația „Cu Drag din Sulina”.