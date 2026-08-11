Două drone Gerbera, distruse în zona Neptun Deep, în Marea Neagră

Foto rol ilustrativ: captură video MApN

Două drone au fost distruse în Marea Neagră. Aparatele sunt de tip Gerbera şi se aflau în zona Neptun Deep.

"Două drone UAV, tip Gerbera, au fost distruse în această după-amiază de scafandrii EOD ai Armatei Române, în zona economică exclusivă, la ~90NM distanță travers de Constanța, în zona Neptun Deep.

Dronele au fost observate de una dintre navele care executau lucrări în zona platformei, iar o navă a Gărzii de Coastă, cu militari ai Armatei la bord, s-a deplasat în zonă.

Au fost identificate două sisteme UAV în derivă (poza din cadrul video) și alte câteva resturi. MApN a luat legătura cu partenerii ucraineni, care au confirmat că sistemele nu le aparțin.

Pentru siguranța căii navigabile și a lucrărilor desfășurate în jurul platformei, a fost luată decizia de distrugere controlată prin detonare", a transmis Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării.

Reacţie de la MApN

Ministerul Apărării Naţionale a reacţionat la scurt timp după incident şi anunţă că a preluat şi un fragment de dronă. Acestea erau aeriene şi pluteau în derivă pe Marea Neagră.

"Două sisteme aeriene fără pilot, aflate în derivă în Marea Neagră, au fost distruse controlat, astăzi, 11 august, de scafandrii EOD ai Forțelor Navale Române.

Sistemele au fost semnalate în jurul orei 08.00, în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 90 de mile marine travers de Constanța, în proximitatea perimetrului Neptun Deep, de personalul unei nave civile care efectua lucrari în zonă.

O navă a Gărzii de Coastă, la bordul căreia s-a aflat o echipă specializată în intervenții EOD din Fortele Navale, s-a deplasat în zona indicată.

În cadrul misiunii au fost identificate două sisteme aeriene fără pilot (UAV), model GERBERA, posibil cu încărcătură explozivă, precum și o aripă provenită de la o dronă. Cele două UAV au fost neutralizate prin detonare controlată de scafandrii EOD, iar fragmentul de dronă, care nu prezenta risc pirotehnic, a fost preluat la bord.

Operațiunea s-a desfășurat în condiții de siguranță.

Comandamentul Componentei Navale a luat legatura cu partea ucraineana, care a confirmat ca aparatele nu apartin fortelor ucrainene", a transmis MApN.