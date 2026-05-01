Poliţia a urmărit cu elicopterul un tânăr de 19 ani care gonea pe A2. Era băut şi conducea cu viteză

"Vama poate să mai aștepte. Siguranța celorlalți, nu.

Un tânăr de 19 ani din București a decis astăzi că autostrada A2 este drumul expres către probleme.

Sesizați prin 112 că un vehicul rulează haotic spre Constanța, polițiștii din Medgidia au încercat să îl oprească la kilometrul 193.

Refuzul șoferului de a trage pe dreapta a transformat o misiune de rutină într-o colaborare între sol și aer: în timp ce echipajele rutiere îl urmăreau pe carosabil, elicopterul IGAv îi monitoriza fiecare manevră de la înălțime.

​„Urmărirea” s-a încheiat la kilometrul 196, iar explicația șoferului a fost pe cât de sinceră, pe atât de riscantă: se grăbea să ajungă în Vama Veche.

Planul de vacanță a fost însă întrerupt de valoarea de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat afișată de etilotest.

​În loc de răsăritul pe plajă, tânărul a bifat o vizită la spital pentru probe de sânge și un dosar penal care îi va ține permisul „la umbră” pentru o perioadă lungă.

Vama Veche rămâne acolo, dar drumul lui s-a oprit exact unde trebuia: în fața legii", a transmis Poliţia Română.