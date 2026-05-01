România pierde miliarde: De ce pleacă turiștii și banii din țară. ANAT reacţionează la propunerea ministrului Darău

"Trăim ani complicați din punct de vedere economic. Cred că putem face un bine antreprenorilor și economiei dacă alegem mai mult decât în alți ani să ne petrecem vacanțele în România. Cred că trebuie să facem marketing turistic mai mult, mai profesionist şi mai integrat. România are un potenţial mult mai mare decât îl valorifică în prezent", a declarat Irineu Darău, prezent la Constanţa de 1 mai.

Ministrul a precizat că bugetul de promovare a fost majorat, dar rămâne insuficient raportat la nevoile reale ale sectorului.

"De la 2,4 milioane de euro am ajuns la 4,5 milioane. Este un pas înainte, dar încă suntem departe de ceea ce ar trebui să însemne o promovare serioasă a României. Nevoia reală este de zeci de milioane de euro", a declarat acesta.

Ministrul Economiei a vorbit şi despre necesitatea înfiinţării Organizaţiei de Management al Destinaţiei (OMD) la nivel naţional: "Un OMD naţional ar permite un marketing profesionist pentru România, bazat pe date şi strategie, nu pe improvizaţii sau decizii punctuale", citat de Agerpres.

Adrian Voican, vicepreşedintele ANAT, reacţie exclusivă pentru DC NEWS

Adrian Voican, vicepreşedintele ANAT (n.r. Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România), a acordat un interviu în exclusivitate pentru DC NEWS pe această temă.

"Mă bucur că a preluat aceste cifre de la noi şi le-a înţeles. Noi le spunem de ani de zile. OMD-ul naţional e prevăzut în lege din 2022, dar nu a mişcat nimeni niciun deget să se întâmple. Nu avem un organism constituit, nu avem membri desemnaţi, nu avem un act normativ pentru asta, e doar menţionat. Sigur că avem mare nevoie de o organizaţia care să conducă turismul românesc, mult mai flexibilă şi mult mai rapidă în decizii, cu buget mult mai mare decât este actualul Minister, ultrabirocratic şi care se mişcă foarte greu.

Ministrul a învăţat de la noi priorităţile, le ştie, dar nu am văzut încă niciun act normativ semnat", a declarat Adrian Voican pentru DC News.

Ministerul Economiei, blocat. OMD-ul naţional ar debloca turismul

"Nu vin miniştri sau secretari de stat care au activat în turism, din păcate. Înainte erau miniştri din zona politică, e adevărat, dar aveau secretari de stat care ştiau cum stau treburile în industrie. Acum, mecanismul politic face să ai un ministru USR cu un secretar PSD. Astfel, primii 2-3 oameni din minister sunt din zona politică şi nu e nimeni de meserie acolo. Da, avem nevoie de un OMD naţional, pentru că ministerul este o instituţie de stat blocată. Spre exemplu, anul ăsta abia în aprilie am avut buget. Ei, şi târgurile de turism din primele 3 luni cine le desfăşoară?

Ţările concurente au bugete de zeci de milioane de euro pe an pentru turism, dar au un plan coerent şi legat, pe termen lung, multianual. La noi totul se opreşte. Când pleacă un ministru, nu există continuitate. Iar cel care vine, nu ştie cu ce să înceapă. Chiar cred că ministrul actual a fost mai deschis, mai cooperant, mai puţin arogant decât alţii, ştie temele. Dar nu am văzut niciun act normativ care să deblocheze situaţia", a mai punctat Adrian Voican.

Risc de faliment în toamnă

Vicepreşedintele ANAT avertizează că o bună parte dintre operatorii de turism din România ar putea intra în faliment în toamnă.

"Există riscul ca, la prăbuşirile pe care le avem, din cauza creşterii TVA, a scăderii puterii de cumpărare, a înjumătăţirii voucherelor de vacanţă, a problemelor la nivel internaţional, să vedem în toamnă falimente în lanţ. E clar că suntem într-o sincopă în care avem probleme foarte mari. Dacă statul nu se trezeşte şi se gândeşte doar pe termen scurt...

Am văzut că e în transparenţă decizională un act normativ pentru normele de clasificare în ceea ce priveşte unităţile de cazare. Foarte bine! Dar asta se face pe timp de pace. Acum avem un incendiu de stins, ne prăbuşim. Din februarie 2025, turismul românesc e în scădere, şi spunem asta lună de lună, cu cifre de la INS, Eurostat, etc. Spunem că pleacă 5 miliarde de euro din România, pe turism. Să facem ceva! Primă de incoming nu dăm, vorbim despre ea, dar atât. Nu stimulăm venirea turiştilor străini, nu susţinem turismul intern. Voucherele au fost criticate, dar nu avem nicio altă măsură în loc, care să se apropie de efectul lor. Au atras investiţii în turism, au adus oameni pentru prima dată în vacanţă, au scos turismul din zona neagră în zona albă. Ce punem în loc? Dacă am aduce 10 milioane de turişti străini anual în România ar putea veni 50 de miliarde de euro la bugetul actual. Sunt 6 miliarde de euro în 2000 de proiecte de investiţii în turism, în derulare. Oamenii ăştia vin aici pentru că nu au ce face? Vin pentru că există interes. Dacă statul susţinea cumva, investitorii veneau. Dar asta e pe termen lung, noi avem nevoie acum de lucruri cu impact pe termen scurt.

Statul nu reacţionează, din păcate. Dacă se duce turismul în cap, se duce economia în cap. De aia e atât de grav!", a încheiat Adrian Voican.