Subcategorii în Economie

Șoferii riscă suspendarea permisului dacă nu își plătesc amenzile în 90 de zile. Măsuri noi adoptate de Guvern
Data publicării: 11:22 27 Apr 2026

Șoferii riscă suspendarea permisului dacă nu își plătesc amenzile în 90 de zile. Măsuri noi adoptate de Guvern
Autor: Anca Murgoci

doi oameni într-o mașină îl învață să conducă Foto: Unsplash

Guvernul a adoptat noi măsuri care îi vizează direct pe șoferii din România. Potrivit Ordonanța de Urgență nr. 7/2026, conducătorii auto care nu își achită amenzile contravenționale în termen de 90 de zile riscă suspendarea dreptului de a conduce.

Actul normativ prevede că titularii permiselor de conducere eliberate de autoritățile române nu mai pot conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pe drumurile publice dacă nu își plătesc datoriile provenite din amenzi rutiere aplicate în baza OUG nr. 195/2002.


Suspendare calculată în funcție de datorii


Durata suspendării nu este fixă, ci se stabilește proporțional cu suma restantă. Pentru fiecare 50 de lei neachitați se aplică o zi de suspendare a permisului. Fracțiunile de zi nu sunt luate în calcul.


Perioada de suspendare e stabilită de organul fiscal local competent, care constată și aplică măsura. Suspendarea dreptului de a conduce începe la ora 00:00 a celei de-a treia zi lucrătoare după expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea procesului-verbal de contravenție. Aceasta încetează la ora 24:00 a ultimei zile stabilite.


Normele de aplicare vor fi aprobate ulterior prin hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerul Finanțelor. Noile prevederi au ca scop creșterea gradului de colectare a amenzilor și consolidarea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale.

