Problema reală a economiei românești, explicată de Adrian Mitroi: Unde vom ajunge în câțiva ani / video

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Adrian Mitroi a explicat că adevărata vulnerabilitate a economiei românești nu este deficitul în sine.

Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale, a vorbit despre situația economică a României și a explicat că problemele țării nu sunt cauzate de factori externi, ci de creșterea accelerată a datoriei publice. Potrivit profesorului, deși deficitul bugetar s-a redus cu 1,4% într-un an, datoria publică a crescut cu 4,5 puncte procentuale.

În opinia sa, chiar dacă deficitul va fi redus treptat de la 8% la 3%, datoria publică ar putea ajunge la 75-80% din PIB. Într-o astfel de situație, România s-ar confrunta cu o povară a datoriei publice foarte greu de susținut.

„Cum am ajuns în situația asta? Mulți oameni politici spun că sunt factori externi, care n-au depins de noi, că în mare parte inflația și situația noastră se datorează situației din Ucraina, mai nou războiului din Orientul Mijlociu”, a spus jurnalistul Mihai Ciobanu.

„Nu, niciuna dintre ele. Am făcut o cercetare research, mi-am bătut mult capul acolo și am găsit ceva nemaipomenit. Adică, pe mine m-a surprins. Am descoperit că România este într-o pantă substanțială de datorie publică. Noi am uitat lucrul ăsta, dar noi am acumulat o cocoașă de datorie publică care este deja insurmontabilă. Degeaba ne uităm la deficit.

Am și găsit un raport pe ultimul an de zile, la o reducere de 1,4% a deficitului, datoria publică a crescut cu 4,5%, de trei ori. Și dacă extrapolați acest 3% la o datorie publică, noi ajungem la sfârșitul anului cu 65%, 66%.

Știți ce înseamnă asta? Dacă noi trebuie să mai compresăm deficitul - dar modest, să zicem că nu se întâmplă altceva rău în economie - ca să venim de la 8% la 3%, sunt 5%. Înmulțit cu 1,5%, de care vă spuneam, sunt 7,5% pe datorie publică.

Dacă adunați la 66%, 68%, dacă toate ar fi în regulă, către sfârșitul intervalului, când vom fi cu deficitul ca Bulgaria, noi vom fi la o datorie publică între 75% și 80%. Ceea ce pentru noi, care ne finanțăm această datorie publică cu 7% pe lei, cu 6,5% pe euro, este absolut insurmontabil pentru Uniunea Europeană”, a spus profesorul.

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„Am adunat o datorie publică care ne costă exorbitant”

Adrian Mitroi a explicat că, deși România a îmbunătățit anumiți indicatori economici, acest lucru s-a făcut prin creșterea datoriei publice. Potrivit profesorului, datoria externă a devenit foarte costisitoare și limitează puternic capacitatea statului de a face politici publice, de a susține dezvoltarea și persoanele vulnerabile.

„Ce vreau eu să vă spun, fără să fiu foarte tehnic, chiar dacă noi am reglat niște indicatori, am adunat o datorie publică ca să amenajăm acești indicatori, ca să le dăm piețelor un pic de satisfacție și în privința dobânzii, stabilității cursului, am adunat o datorie publică care ne costă exorbitant.

Deci nu ne mai rămâne niciun pic de spațiu de politici, de grijă pentru cei care au nevoie, de politici, de dezvoltare, de creștere, de cofinanțare a fondurilor”, a spus profesorul Adrian Mitroi la emisiunea „Totul despre bani”.