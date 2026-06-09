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După datele publicate săptămâna trecută de INS, analiștii economici care apar la televizor vorbesc despre o așa-numită stagflație

Ce înseamnă această stagflație și care sunt pericolele pe care le aduce economiei românești?

Profesorul de finanțe comportamentale Adrian Mitroi explică de ce această combinație dintre stagnare economică și inflație reprezintă una dintre cele mai dificile situații pentru o economie și de ce efectele se vor resimți direct în buzunarele românilor.

Invitat la DC News și DC Business, Adrian Mitroi a explicat că ultimele date publicate de INS confirmă o realitate economică îngrijorătoare.

„Noi știam deja și foloseam termenul acesta, dar acum am avut și confirmarea datelor de la INS. Din fericire, cifra a fost ușor ajustată și, de la trimestru la trimestru, nu este o scădere, ci o stagnare. Însă, de la an la an, există o scădere economică. Este mai mult decât stagflație. Stagflația este un termen destul de simplist. Înseamnă staționare economică, cam cum suntem acum, dacă nu chiar o corecție economică, combinată cu inflație. Deci avem o combinație între stagnare economică și inflație. Este o situație pe care noi nu am experimentat-o până acum. De aceea este un concept nou și atrage atenția presei, cum spuneați mai devreme, pentru că, de obicei, aveam creștere economică și inflație. Cele două erau corelate și se condiționau reciproc. Acesta este însă un alt subiect. Veneau la pachet”, a zis profesorul.

În timp ce atenția României este concentrată pe negocierile pentru formarea guvernului și pe măsurile de reformă, pe piețele internaționale se acumulează tensiuni care ar putea avea efecte și asupra economiei locale. Profesorul Adrian Mitroi atrage atenția că una dintre cele mai puternice corecții ale indicelui tehnologic american din ultimii ani a trecut aproape neobservată, deși semnalele venite din exterior nu sunt deloc liniștitoare.

„Acum nu mai avem creștere economică și ne uităm în jur. Cel mai bun prieten al nostru, cel care oferea tracțiune indicatorilor economici și cu care promovam România peste tot, la finanțare, la cursul de schimb și la ratinguri, era creșterea economică. Și atunci presiunea este și pe reducerea deficitului. Este exact ce nu ne trebuie acum. Avem niște piețe aflate într-o tensiune teribilă. Mai nou, vinerea trecută a avut loc una dintre cele mai mari corecții pe indicele tehnologic american. A trecut aproape neobservată. A fost așa pe silent. Noi suntem acum ocupați cu problemele noastre: guvern, reforme și așa mai departe.

Însă economia mondială se reașază și caută victime, așa cum suntem noi, pe care să le penalizeze prin presiune pe cursul valutar și pe dobânzi. Investițiile sunt puse în stand-by și atunci nu mai ai creștere economică, nu mai ai creșteri salariale, dar ai inflație”, a zis profesorul la emisiunea „Totul despre bani”.

Cine pierde cel mai mult

Cele mai afectate categorii sunt persoanele cu venituri mici și clasa de mijloc, susține Adrian Mitroi.

„În aceste condiții, atât veniturile, cât și economiile, două elemente foarte importante, mai ales pentru clasa de mijloc și pentru persoanele cu venituri reduse, sunt afectate.

Atât salariile și pensiile, cât și economiile populației sunt depreciate puternic de inflație, fără să fie ajutate de creșterea economică sau de majorări nominale. Nu am avut niciodată o astfel de situație, fără stimuli economici și fără creștere. Da, va exista o majorare a salariului minim, însă aceasta nu este suficientă și cred că generează mai multe probleme decât soluții. Într-un astfel de context, fără stimuli economici, fără politici economice clare, fără un guvern stabil și cu o societate aflată într-o profundă disensiune, este normal să intrăm într-o perioadă de stagflație. Stagnăm economic, dar continuăm să avem inflație”, a zis Adrian Mitroi.

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