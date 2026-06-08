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DCNews Stiri România, între austeritate, stagnare şi deficit. Adrian Mitroi (ASE), interviu la DC News TV

EXCLUSIV România, între austeritate, stagnare şi deficit. Adrian Mitroi (ASE), interviu la DC News TV

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 08 Iun 2026
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imagine cu bani, lei romanesti
Bani ilustrativ / Foto: Agerpres

Profesorul de finanțe comportamentale Adrian Mitroi vine la interviurile DC News.

România are un premier desemnat și perspectiva unui nou Executiv, însă provocările economice rămân uriașe. Ce înseamnă stabilitatea politică pentru investiții, creștere economică și nivelul de trai? Există riscul unor noi măsuri de austeritate? Cota unică va supraviețui sau vom trece la impozitare progresivă? Cum se pot proteja românii de inflație și de scăderea puterii de cumpărare?

Despre toate acestea, dar și despre rolul Bursei de Valori București, listarea companiilor de stat, educația financiară și greșelile care au adus economia în situația actuală, discutăm cu profesorul de finanțe comportamentale Adrian Mitroi, într-o nouă ediție a emisiunii „Totul despre bani”, difuzată luni, 8 iunie 2026, de la ora 14.00, la DC News și DC Business.

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