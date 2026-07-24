Schimb de replici la MApN despre traseul dronei de la Buzău: „Negativ!” - video

A trecut drona doborâtă la Buzău pe deasupra unor baze militare în România sau nu?

Generalul Gheorghiţă Vlad şi comandantul operaţiunii care a dus la doborârea dronei au susţinut o conferinţă de presă la sediul Ministerului Apărării Naţionale.

Un jurnalist a punctat că drona a trecut şi pe deasupra unor baze militare din România, moment în care a fost întrerupt. Iată dialogul:

Jurnalist: Traiectoria dronei a trecut şi deasupra unor baze militare româneşti.

Gen. Gheorghiţă Vlad: De unde aveţi această informaţie?

Jurnalist: Am văzut pe hartă zona prin care a trecut drona. A fost şi în apropierea, dacă doriţi, a unor baze militare româneşti.

Gen. Gheorghiţă Vlad: O hartă făcută de specialiştii militari, presupun.

Jurnalist: Ştim pe unde a fost drona. De exemplu, a trecut aproape de Feteşti.

Comandantul operaţiunii: Negativ!

Jurnalist: Atunci Bobocu, sau Ianca.

Comandantul Operaţiunii: Negativ!

Jurnalist: Deci nu a existat în niciun moment riscul ca drona să se prăbuşească într-o bază militară românească?

Comandantul Operaţiunii: Afirmativ!

Gen Gheorghiţă Vlad: Şi Ianca nu mai este bază militară de foarte mult timp!

Întrebat dacă drona a trecut pe deasupra centralei nucleare de la Cernavodă, comandantul operaţiunii a dat acelaşi răspuns: "Negativ!".

De asemenea, cu privire la numărul localităţilor pe deasupra cărora a trecut drona, comandantul operaţiunii a mai spus că "nu a trecut pe deasupra niciunei aglomerări urbane. Sate, comune, da". Generalul Gheorghiţă Vlad a spus că "urmează să fie numărate".

De ce sunt răspunsurile atât de criptice

"O precizare, urmată de întrebare. Precizarea ar fi că nu aş vrea să uităm de ce suntem aici, adică să informăm populaţia. Nu cred că cineva de aici e vreun agent rus sub acoperire, şi nimeni nu are scopul de a divulga secrete vitale pentru apărarea naţională. Noi punem aceste întrebări tocmai pentru că în acest moment circulă mesaje ale propagandei ruse, precum că drona era ucraineană şi vor să ne tragă în război. Când punem întrebări legate de unde a venit drona, pe deasupra a câte localităţi a trecut, etc, şi primim răspunsuri de genul "câteva drone, pozitiv, negativ", nu ne ajutăm unii pe ceilalţi. Cu Feteşti, de exemplu. Feteşti nu e cât Parisul. În comunicatul dvs traiectul trece prin Feteşti, unde e una dintre cele mai mari baze aeriene", a spus un jurnalist.

"Sunt total de acord cu dvs că este foarte multă dezinformare, fake news. Societatea românească este foarte polarizată. Ăsta este şi motivul pentru care noi, MApN, am încercat şi sper că am şi reuşit să comunicăm prompt şi ferm. Dar sunt şi detalii operaţionale care nu ne permit să venim în faţa dvs. Dintr-o analiză de informaţii din surse deschise se pot desprinde foarte multe alte informaţii care pot duce la anumite ameninţări de nivel securitar la adresa naţională. Îi mulţumesc domnului ministru, pentru că dânsul are mai multă libertate să se refere la alte ameninţări care ne-au dus la imposibilitatea de îndeplinire a misiunilor noastre constituţionale. Dar noi, ca militari, nu putem face rabat de la securitatea operativă a acţiunilor pe care le desfăşurăm. Ăsta e motivul pentru care nu răspundem mereu concret la întrebările dvs", a replicat gen. Gheorghiţă Vlad.