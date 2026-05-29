Reacțiile liderilor politici, după ce o dronă a căzut pe un bloc din Galați

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă a vorbit cu Mark Rutte

"Războiul de la granițele României este o realitate. La fel de reală este și responsabilitatea noastră de a lua decizii raționale, bazate pe fapte, nu pe emoție sau pe speculații.

În urma incidentului din noaptea trecută, am informat imediat Președintele României și aliații noștri din NATO.

Am avut o conversație telefonică în această dimineață cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, căruia i-am argumentat încă o dată cât de important este ca ceea ce noi am solicitat oficial la nivel aliat să fie implementat în zona Dobrogei, până când capabilitățile anti dronă de curând comandate de Ministerul Apărării vor fi livrate.

Da, era o dronă Geran 2. Da, a fost descoperită și urmărită pe radarul nou instalat în zona Galați, după incidentul de acum două săptămâni. Da, avioanele de vânătoare au avut autorizație de tragere. Da, în cele 4 minute cât s-a aflat în spațiul aerian românesc nu s-a putut trage fără ca proiectilul să facă pagube mai mari în municipiul Galați ori astfel încât proiectilul să nu ajungă în afara României și să fie considerată o imixtiune în războiul din Ucraina.

Da, avem nevoie de mai multe sisteme de apărare antiaeriană de la sol, pe care nu le avem pentru că, de la începutul războiului din Ucraina, cine a avut decizia asta nu a luat-o. De 5 luni, de când sunt ministru, înzestrarea Armatei este prioritatea mea numărul 1 și față de situația de dinainte acum avem pentru prima oară în SAFE 8 sisteme de apărare antidronă.

Suntem în contact permanent și lucrăm deja la măsuri suplimentare pentru întărirea securității pe Flancul Estic. O parte dintre aceste măsuri vor fi anunțate în următoarele ore", a transmis Radu Miruţă.





Preşedintele Nicuşor Dan a convocat CSAT.

CITEŞTE AICI MAI MULTE

Maia Sandu: Războiul de agresiune al Rusiei pune în pericol vieţi omeneşti

"Condamn cu fermitate atacul rusesc cu dronă care a lovit civili români în propriile locuințe, la Galați. Este încă o dovadă a faptului că războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei afectează întreaga regiune și pune în pericol vieți omenești.

În aceste momente, suntem solidari cu România, iar Europa trebuie să rămână unită și fermă în apărarea păcii, securității și valorilor democratice", a transmis Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova.

Ursula von der Leyen: Suntem pe deplin solidari cu România și poporul său

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj, după ce o dronă rusească a lovit România.

„Războiul de agresiune al Rusiei a depășit încă o linie.

O incursiune a unei drone rusești a lovit o zonă dens populată din România, rănind civili.

Pe teritoriul UE.

Suntem pe deplin solidari cu România și poporul său.

Pe măsură ce continuăm să ne consolidăm securitatea și descurajarea, în special la frontiera noastră de est, vom continua să creștem presiunea asupra Rusiei.

Pregătim un al 21-lea pachet de sancțiuni“, a scris Ursula von der Leyen pe X.

Premierul interimar Ilie Bolojan a reacționat, vineri dimineață, după ce o dronă rusească s-a prăbușit în Galați

Ilie Bolojan precizează că România condamnă „fără rezervă aceste acțiuni grave și cere ferm Rusiei să pună imediat capăt acestora“.

„În cursul nopții trecute, o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, provocând un incendiu și rănirea ușoară a două persoane.

Am fost în contact cu ministrul Apărării și au fost luate imediat toate măsurile pentru protejarea populației, iar, în plan diplomatic, au fost informați aliații și partenerii României.

Această situație este inacceptabilă și reprezintă o nouă violare a spațiului aerian, generată de continuarea iresponsabilă și nejustificată a războiului dus de Rusia în Ucraina. Acest război continuă să afecteze securitatea României și a statelor de pe Flancul Estic.

Condamn fără rezervă aceste acțiuni grave și cer ferm Rusiei să pună imediat capăt acestora.

Întărirea securității naționale, pentru a asigura protecția cetățenilor noștri, trebuie să rămână prioritatea absolută pentru autoritățile și forțele politice din România. Acesta este obiectivul pe care l-am urmărit inclusiv prin programul SAFE al UE, însă este clar că toate eforturile și acțiunile noastre trebuie accelerate.

Răspunsul apărării românești a fost limitat de nivelul dotării.

Este încă o dovadă a importanței programului SAFE, prin care vom asigura o dotare completă antidronă a armatei române. Contractul va fi semnat în următoarele ore. În câteva luni va începe livrarea capabilităților antidronă.

De aceea am depus atât de mult efort pentru a duce la bun sfârșit acest program, în pofida piedicilor iresponsabile, de toate felurile, puse de cei care ignoră, nu înțeleg sau nu sunt deranjați de pericolul pe care îl reprezintă Rusia.

Trebuie să ne concentrăm eforturile pentru a ne proteja cetățenii de astfel de pericole și pentru a consolida apărarea țării noastre“, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Victor Negrescu, primul europarlamentar român care reacționează, după ce o dronă a căzut în Galați

„Le doresc însănătoșire grabnică celor doi români răniți de drona militară rusească care a lovit un bloc de locuințe din Galați. Solicit celor responsabili să vină cu explicații coerente pentru faptul că Statul român nu a reușit să îi protejeze. Din păcate, am avut dreptate atunci când am avertizat în repetate rânduri asupra riscurilor reprezentate de aceste drone.

Condamn cu fermitate incidentul cauzat de atacurile ilegale comise de Federația Rusă în sudul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România și solicit decidenților guvernamentali de la noi din țară să treacă de la teorie la practică și să fie mai coerenți și mai incisivi în identificarea soluțiilor pentru protejarea cetățenilor.

Nu mai discutăm despre un risc ipotetic, ci despre cetățeni români răniți pe teritoriul suveran al României.

Tocmai de aceea am insistat încă de la declanșarea războiului, inclusiv prin solicitări oficiale către instituțiile europene, pentru măsuri concrete de protecție a cetățenilor aflați la frontiera Uniunii Europene.

Am cerut:

un mecanism european mai puternic de monitorizare și reacție rapidă la incidentele de la granițele UE;

sprijin european direct pentru comunitățile afectate de astfel de amenințări;

accelerarea implementării Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, capabil să ofere monitorizare permanentă, avertizare timpurie și o coordonare mai bună a răspunsului european;

o prezență europeană mai puternică în regiunea Mării Negre și investiții suplimentare în securitatea infrastructurilor critice.

Acest incident arată că securitatea la Marea Neagră nu este doar o problemă a României, ci una europeană. Când un cetățean român este pus în pericol, este pusă la încercare și capacitatea Uniunii Europene de a-și proteja cetățenii. Siguranța cetățenilor români este o responsabilitate comună europeană.

De aceea, voi continua să insist pentru implementarea acestor propuneri. Nu putem aștepta următorul incident pentru a acționa. Am solicitat, în acest sens, ca acest grav incident să fie inclus pe agenda dezbaterilor Parlamentului European pentru a pune presiune pe instituțiile europene să acționeze mai rapid și mai eficient. România și întreaga regiune au nevoie de mai multă protecție, mai multă coordonare și mai multă implicare europeană.

Atașez unul dintre discursurile mele din plenul Parlamentului European în care semnalam pericolul reprezentat de aceste incidente. Din păcate, ceea ce atunci era privit de unii ca fiind un risc îndepărtat a devenit astăzi o realitate care a afectat direct cetățeni români. Din nou, România este luată prin surprindere și demonstrează riscurile reprezentate de conflictul declanșat de Federația Rusă în Ucraina. Poate cei care toată ziua îl laudă pe Vladimir Putin se potolesc măcar acum. Soluțiile privind creșterea măsurilor de prevenire pentru astfel de situații puteau și trebuie să fie accelerate de cei responsabili“, a scris Victor Negrescu pe Facebook.

Mircea Abrudean: Încălcare inacceptabilă a spaţiului aerian românesc

"Drona încărcată cu explozibil, prăbușită în Galați, reprezintă o încălcare inacceptabilă a spațiului aerian românesc și o nouă dovadă a riscurilor generate de agresiunea Federației Ruse.

Condamnăm încălcarea spațiului aerian al României și orice acțiune care pune în pericol securitatea populației.

România nu poate accepta faptul că au fost răniți cetățeni și au fost avariate clădiri. Trebuie să acționăm ferm, acum, nu doar la nivel declarativ, atât diplomatic, cât și în planul consolidării capacităților de apărare, pentru protejarea cetățenilor și a securității naționale.

Ministerul Afacerilor Externe a informat Aliații și Secretarul General al NATO asupra circumstanțelor și a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capabilități anti-dronă în România.

Mesajul este ferm: România își va apăra teritoriul, cetățenii și valorile, în deplină coordonare cu partenerii din NATO și din Uniunea Europeană", a transmis preşedintele Senatului.

Sorin Grindeanu: România are nevoie urgent de un sistem de apărare anti-dronă

"România are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare anti-dronă.

Evenimentul dramatic din această dimineață de la Galați demonstrează, fără echivoc, incapacitatea țării noastre de a se apăra de astfel de atacuri punctuale.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, trebuie să iasă din zona confortabilă a declarațiilor politice și să se ocupe cu seriozitate – chiar dacă este demis- de înzestrarea Armatei Române cu echipamente și sisteme eficiente.

Tot ce se întâmplă arată vulnerabilitatea pe care actualii miniștrii demiși o creează țării noastre.

România are nevoie rapid de un nou guvern format din profesioniști!", a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

George Simion, liderul AUR, a cerut un Guvern LEGITIM

"Nu a fost ușor! în al doisprezecelea ceas, nu mai dați foc la țară și lăsați un guvern LEGITIM să preia conducerea! V-ați demonstrat incapacitatea.

Ați fi fost în stare chiar și pentru drona din noaptea asta să dați vina pe noi. Sau pe acest fond să vă instalați premieri care nici măcar câteva procente nu au în votul populației.

Acum câteva luni spuneați că din cauza AUR nu puteți dărâma voi dronele…

Condamnăm atacul din această noapte, incompetența și impostură actualilor conducători: dați-vă la o parte și lăsați românii să decidă", a scris George Simion pe Facebook.

CITEŞTE ŞI MAE a informat NATO după ce o dronă a căzut pe un bloc din Galaţi

Într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, Cristian Popovici, șeful Direcției de Informare și Relații publice din MApN, a precizat că drona prăbușită pe acoperișul unui bloc din Galați este Geran-2, de proveniență rusească.

Geran-2 este o dronă de atac autonomă de tip kamikaze, utilizată pe scară largă în conflictul din Ucraina. Proiectată pentru lovituri asupra țintelor terestre fixe, aceasta transportă o încărcătură explozivă de aproximativ 40 kg.