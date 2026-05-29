Decizia ÎCCJ pentru procurorii din Constanța. De ce nu ajungeau magistrații la consens
Data publicării: 29 Mai 2026

Decizia ÎCCJ pentru procurorii din Constanța. De ce nu ajungeau magistrații la consens
Autor: Roxana Neagu

Decizia ÎCCJ pentru procurorii din Constanța. De ce nu ajungeau magistrații la consens
Judecătorii ÎCCJ au respins, ca nefondată, contestațiile celor doi procurori din Constanța, Valentin Gigi Ștefan și Teodor Niță, aflați în arest preventiv. 

ÎCCJ anunță  că ”respinge, ca nefondată, contestația formulată de inculpatul Ştefan Gigi Valentin împotriva încheierii nr. 215 din data de 15 mai 2026, pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în dosarul nr. 947/1/2026.

În majoritate:

Respinge, ca nefondată, contestația formulată de inculpatul Niţă Teodor împotriva încheierii nr. 215 din data de 15 mai 2026, pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în dosarul nr. 947/1/2026.

Obligă contestatorii inculpaţi la plata sumei de câte 300 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa din Camera de consiliu, astăzi, 29 mai 2026.

......................................................................

Cu opinia separată în sensul:

Admiterii contestaţiei formulate de inculpatul Niţă Teodor împotriva încheierii nr. 215 din data de 15 mai 2026, pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în dosarul nr. 947/1/2026, desfiinţării, în parte a încheierii contestate, respingerii propunerii formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de luare a măsurii arestării preventive faţă de inculpatul Niţă Teodor, punerii de îndată în libertate a acestuia de sub puterea mandatului nr.2/U din 15 mai 2026 emis de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a rămânerii cheltuielilor judiciare ocazionate de formularea contestaţiei în sarcina statului” arată comunicatul ÎCCJ. 

