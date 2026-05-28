Legea salarizării provoacă proteste în lanț. Avertismentul Elenei Cristian: Risc de grevă generală și blocaj instituțional

Legea salarizării a scos oamenii în stradă în mai multe orașe din țară. Elena Cristian, analist DC Business, a vorbit despre acest subiect la România TV, în cadrul emisiunii moderate de Violeta Romanescu, și a criticat justificarea Guvernului potrivit căreia noile măsuri din legea salarizării ar fi impuse din cauza PNRR-ului. Aceasta a comparat situația cu perioada crizei din 2009, când autoritățile dădeau vina pe FMI pentru toate măsurile pe care le luau și care afectau cetățenii.

„Eu m-am cam săturat de povestea asta cu „jalon în PNRR”. Asta îmi amintește de perioada FMI-ului, în 2009, când dădeau vina pe FMI pentru tot ce se întâmpla - când tăiau salarii, când le impozitau. Acum dau vina pe PNRR. Tot ce se întâmplă este din cauza PNRR-ului, este jalon în PNRR.

Este jalon în PNRR și să crească salariile demnitarilor, nu? Este jalon în PNRR ca să le dăm mai mulți bani. Este jalon în PNRR să pierdem toți acei bani pentru că nu și-au făcut ei treaba”, a spus ironic Elena Cristian.

Grevă generală pe termen nelimitat

De asemenea, Elena Cristian a criticat modul în care a fost elaborată legea salarizării, care nu a fost dezbătută public și care ar putea genera o criză majoră dacă protestele din sistemul fiscal se amplifică.

„Dincolo de toate astea, pe mine mă frapează faptul că această lege a fost făcută undeva într-un birou, ascunsă de ochii publici, că nu a fost negociată, discutată cu toți cei implicați, cum se face de obicei într-o astfel de situație, și că lucrurile ar putea degenera, pentru că eu văd acum în comunicarea sindicaliștilor de la finanțe că dacă lucrurile nu se rezolvă, data de 4 iunie va deveni începutul zilelor fără finanțe în România. Este o comunicare oficială.

Ce înseamnă asta? Înseamnă o grevă generală pe termen nelimitat probabil și înseamnă că statul nu va mai putea încasa tot ceea ce încasează în acest moment, pentru că vorbim de toate instituțiile statului.

Eu nu cred că există o singură persoană, care muncește în sistemul de stat, care să fie mulțumită de această lege. Cred că este cea mai proastă lege a așa-zisei salarizări unitare, că nu e deloc unitară, să ne înțelegem. Vorbim despre persoane care muncesc și care își fac treaba, care fac ceea ce trebuie să facă”, a spus Elena Cristian.

„Asta este, de fapt, adevărata problemă”

Elena Cristian a avertizat că ar putea apărea și un blocaj instituțional care să afecteze economia. Aceasta a criticat lipsa de reacție a autorităților, care nu iau decizii și ignoră problemele, spre deosebire de anii trecuți când existau negocieri și soluții.

„Dincolo de tot ceea ce se întâmplă în acest moment, ar putea interveni un alt blocaj instituțional, care, dincolo de nemulțumiri și de tot ceea ce se întâmplă, va pune o presiune și mai mare pe economie.

Vom fi și mai mult în groapă și ce mă deranjează este că nimeni nu pare să vrea să ia o decizie și să rezolve toate aceste chestiuni. Pare, așa, că „câinii latră, ursul merge”, ceea ce nu este deloc ok.

Eu am mai văzut perioade cu greve, am mai trecut prin astfel de momente, în calitate de jurnalist, dar se discuta, se negocia, acești oameni erau luați în seamă, se făceau modificări, li se dădea și lor o parte din ceea ce revendicau. Acum, nimeni nu îi bagă în seamă. Asta este, de fapt, adevărata problemă”, a spus Elena Cristian la România TV.

