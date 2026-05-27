DCNews Stiri Presiuni de dezvoltare în Ilfov. Se construiesc școli de la zero, foarte mari, în patru localități. Ștefan Rădulescu, CJ Ilfov: Valoare 30 de milioane de euro
Data publicării: 27 Mai 2026

EXCLUSIV Presiuni de dezvoltare în Ilfov. Se construiesc școli de la zero, foarte mari, în patru localități. Ștefan Rădulescu, CJ Ilfov: Valoare 30 de milioane de euro
Autor: Andrei Itu

Stefan Rădulescu, vicepresedinte CJ Ilfov Foto: Crișan Andreescu
Ștefan Rădulescu, vicepreședintele CJ Ilfov, a evidențat că județul se confruntă cu o presiune mare de dezvoltare, generată de apropierea de Capitală și de extinderea rapidă a zonelor rezidențiale și industriale. El a subliniat importanța finanțărilor prin PNRR, prin care au fost implementate 14 proiecte de aproximativ 30 de milioane de euro, în special pentru spitale, digitalizare și prevenirea infecțiilor nosocomiale.

Ștefan Rădulescu, vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov, a afirmat că județul traversează o perioadă de dezvoltare accelerată, determinată de apropierea față de București și de extinderea rapidă a zonelor rezidențiale și industriale.

Ștefan Rădulescu a evidențiat rolul crucial al fondurilor PNRR, prin intermediul cărora au fost realizate 14 proiecte în valoare de aproximativ 30 de milioane de euro, axate în principal pe modernizarea spitalelor, digitalizare și reducerea infecțiilor nosocomiale.

Vezi și - EXCLUSIV Dezechilibre financiare între Ilfov și restul țării. Ștefan Rădulescu, avertisment privind blocajele din PNRR și riscul întârzierii investițiilor

Presiune foarte mare de dezvoltare la nivelul județului Ilfov

”Există o presiune foarte mare la nivelul județului Ilfov, în momentul de față, pentru că județul Ilfov înconjoară Capitala țării, unde se produce undeva la 26% din PIB. Județul Ilfov are undeva la 3% din acest Produs Intern Brut”, a spus Ștefan Rădulescu, la evenimentul „UPGRADE ROMÂNIA: Viața după PNRR: Cum evităm prăbușirea investițiilor în 2027?”, organizat de DC Media Group.

Importanța finanțării prin PNRR pentru Ilfov

”Pentru noi, PNRR a fost important. La nivelul județului Ilfov, noi avem venituri proprii undeva la 400 de milioane de lei. Fără PNRR și fonduri europene și finațări de la bugetul de stat, noi nu facem față presiunii pe care o avem de dezvoltare. Se construiesc locuințe, hale industriale, de producție, depozitare etc. Consiliul Județean Ilfov a fost promotorul ca în 39 din 40 de localități să se implementeze, tot prin PNRR, pe componenta aceea de dotări și echipamente pentru unitățile de învățământ, practic toate unitățile de învățământ au accesat proiecte pe fonduri europene, între 300.000 și 500.000 de euro per localitate, prin care au dotat toate laboratoarele de biologie, chimie, informatică. Deci, pentru noi a fost un mare plus”, a mai spus vicepreședintele CJ Ilfov Ștefan Rădulescu.

”M-aș opri un pic pe programul școli verzi, un program important. În momentul de față, sunt patru școli la nivelul județului Ilfov care construiesc școli de la zero, foarte mari, cu o valoare de 30 de milioane de euro, doar aceste patru localități. Evaluarea acestor proiecte a durat undeva între 12 și 16 luni. Ni s-a părut foarte mult, pentru că timpul rămas pentru execuție este foarte scurt” a mai spus vicepreședintele CJ Ilfov. 

Vezi și - EXCLUSIV ”Este un asalt al ONG-urilor pe toate aceste investiții din PNRR”. Bogdan Badea, Hidroelectrica: Asta este România, astăzi

