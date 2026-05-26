DCNews Stiri Un băiețel de trei ani a murit de difterie. Primul caz după 1969
Data publicării: 26 Mai 2026

Un băiețel de trei ani a murit de difterie. Primul caz după 1969
Autor: Gabriela Ungureanu

imagine cu o lumanare, doliu Foto: Pixabay
Un băiat de trei ani a murit din cauza difteriei la Praga. Este primul deces al unui copil provocat de această boală infecțioasă în Republica Cehă din 1969 până în prezent.

Un băiat în vârstă de trei ani, care nu fusese vaccinat, a murit de difterie la Praga. Este primul deces al unui copil cauzat de această boală infecţioasă în Republica Cehă în perioada scursă din anul 1969, a transmis marţi postul Radio Praga, preluat de agenţia EFE.

Băiețelul a murit pe 18 aprilie, dar abia acum a fost mediatizat cazul

Copilul a fost spitalizat în oraşul Ostrava, însă a fost transferat la un spital din Praga la sfârşitul lui aprilie, când starea lui de sănătate s-a agravat. Băiețelul a murit pe 18 aprilie 2026, însă decesul său a fost relatat de presă abia acum.

Chiar dacă vaccinarea copiilor împotriva difteriei este obligatorie în Republica Cehă, copilul mort nu fusese imunizat. Dintre cei cinci fraţi din aceeaşi familie, trei au contractat boala, inclusiv băiatul decedat, şi doar unul era vaccinat.

Când a reapărut difteria în Cehia

Difteria a reapărut în Cehia în anul 2022, după trei decenii în care nu a fost semnalat niciun caz. Autorităţile sanitare din Moravia-Silezia, regiunea din nord-estul ţării de unde provine copilul mort, au transmis că "protecţia cea mai eficientă împotriva bolii este vaccinarea". Circa 95% din populaţia acestei regiuni este vaccinată contra difteriei.

Odată cu reapariţia difteriei în Republica Cehă, în regiunea Moravia-Silezia au fost semnalate 6 astfel de cazuri 2024 şi 14 în anul 2025, marea majoritate fiind infecţii cutanate şi numai două infecţii respiratorii.

Câte cazuri de difterie au fost detectate în 2026

În 2026, au fost detectate 9 cazuri în aceeaşi regiune, inclusiv cel al copilului decedat. Medicii avertizează că, pe lângă lipsa vaccinării, riscurile cresc în momentul în care părinţii îşi vaccinează copiii mai târziu decât este recomandat, o practică devenită tot mai frecventă, notează Agerpres.

