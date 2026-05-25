Șapte oameni sunt blocați de cinci zile într-o peșteră din Laos / video

Scafandri specializaţi, printre care şi câţiva care au participat în 2018 la operaţiunea de salvare a unor tineri fotbalişti în Thailanda, s-au alăturat operaţiunilor pentru salvarea a şapte persoane rămase blocate de cinci zile într-o peşteră din Laos, a relatat luni presa de stat, potrivit AFP și Agerpres.

Cei şapte localnici au intrat pe 20 mai într-o peşteră situată în provincia Xaysomboun, în nord-estul capitalei, Vientiane, potrivit publicaţiei Laophattana News.

S-au dus acolo să caute aur, iar ploile puternice au provocat o inundaţie care a blocat ieşirea, a mai spus aceeaşi sursă.

Autorităţile locale şi riveranii au încercat evacuarea apei din peşteră cu ajutorul pompelor, însă echipele de salvare nu au reuşit deocamdată să ajungă la grupul rămas blocat.

Încă nu ştim dacă mai sunt în viaţă, a declarat pentru AFP Bounkham Luanglat, responsabila unei asociaţii de salvatori din Laos, potrivit căreia circa 100 de persoane iar parte efectiv la operaţiunile de la faţa locului.

Apel pentru obținerea unor materiale specializate

Printre aceştia se numără şi doi salvatori thailandezi, precum şi un expert finlandez care locuieşte în regiune şi care a participat în 2018 la operaţiunea de salvare a unei echipe de fotbal rămasă blocată într-o peşteră inundată din nordul Thailandei, la Tham Luang.

Băieţii şi antrenorul lor au ieşit din peşteră abia după 18 zile, la finalul unei misiuni care a ţinut lumea întreagă cu sufletul la gură şi la care au luat parte aproape 100.000 de voluntari locali şi din străinătate.

Salvatorii din Laos au lansat un apel în acest weekend către omologii şi vecinii lor thailandezi pentru obţinerea unor materiale specializate (pompe de apă, generatoare şi camere cu termoviziune) care să-i ajute să localizeze cu precizie persoanele rămase blocate.

Este o misiune dificilă din cauza ploii. A trebuit să ieşim întrucât nivelul apei creştea, a mărturisit salvatorul thailandez Chakkit Taengtan într-o înregistrare publicată duminică pe pagina sa de Facebook.

Situată într-o zonă izolată din provincia Xaysomboun, peştera coboară mult sub pământ, iar localnicii ar putea fi la peste 100 de metri de intrare, potrivit salvatorilor.