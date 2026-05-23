Kovesi acuză Grecia că încearcă să blocheze anchetele procurorilor europeni

Săptămâna aceasta, guvernul de la Atena a propus un amendament legislativ care ar bloca în mod efectiv Parchetul European (EPPO) să ancheteze membri ai parlamentului — un subiect extrem de sensibil, în contextul unei anchete majore privind o presupusă fraudă de amploare în sectorul agricol.

Mai mulți membri ai partidului de guvernământ Noua Democrație, condus de premierul Kyriakos Mitsotakis, sunt vizați de investigațiile EPPO, iar mai mulți miniștri și miniștri adjuncți au fost deja nevoiți să demisioneze în urma acestor dezvăluiri, titrează Politico.

Într-o scrisoare transmisă vineri Comisiei Europene, Kovesi a avertizat că inițiativa „grăbită” a guvernului elen „afectează negativ capacitatea EPPO de a investiga și de a urmări eficient infracțiunile aflate în competența sa în Grecia”.

Ea a transmis, de asemenea, o plângere separată ministrului grec al Justiției, Giorgos Floridis, cu privire la același amendament.

În aceeași corespondență adresată Comisiei, Kovesi a semnalat că recent Consiliul Judiciar Suprem din Grecia a refuzat reînnoirea mandatului a trei procurori delegați europeni pentru o perioadă de cinci ani, așa cum a solicitat EPPO, decizie care, potrivit acesteia, „are un impact negativ asupra independenței EPPO în Grecia”.

Procurorii vizați instrumentează în prezent dosarul de fraudă din sectorul agricol și au transmis deja către parlamentul elen mai multe solicitări de ridicare a imunității unor parlamentari suspectați de implicare. Alte dosare similare sunt așteptate în perioada următoare. Recent, mandatul procurorilor delegați a fost reînnoit doar pentru doi ani.