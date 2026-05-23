€ 5.2488
|
$ 4.5231
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5231
 
DCNews Stiri Kovesi acuză Grecia că încearcă să blocheze anchetele procurorilor europeni
Data publicării: 23 Mai 2026

Kovesi acuză Grecia că încearcă să blocheze anchetele procurorilor europeni
Autor: Mihai Ciobanu

kovesi eppo dna procuror Inquam Photos / Octav Ganea
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Procurorul-șef european Laura Codruța Kovesi a înaintat o plângere oficială Comisiei Europene cu privire la demersurile autorităților din Grecia de a restrânge rolul procurorilor europeni în investigarea parlamentarilor.

Săptămâna aceasta, guvernul de la Atena a propus un amendament legislativ care ar bloca în mod efectiv Parchetul European (EPPO) să ancheteze membri ai parlamentului — un subiect extrem de sensibil, în contextul unei anchete majore privind o presupusă fraudă de amploare în sectorul agricol.

Mai mulți membri ai partidului de guvernământ Noua Democrație, condus de premierul Kyriakos Mitsotakis, sunt vizați de investigațiile EPPO, iar mai mulți miniștri și miniștri adjuncți au fost deja nevoiți să demisioneze în urma acestor dezvăluiri, titrează Politico.

Într-o scrisoare transmisă vineri Comisiei Europene, Kovesi a avertizat că inițiativa „grăbită” a guvernului elen „afectează negativ capacitatea EPPO de a investiga și de a urmări eficient infracțiunile aflate în competența sa în Grecia”.

Ea a transmis, de asemenea, o plângere separată ministrului grec al Justiției, Giorgos Floridis, cu privire la același amendament.

Citiţi şi: Kovesi, răspuns pentru Nicușor Dan: Dânsul să spună dacă se teme sau nu se teme de mine

În aceeași corespondență adresată Comisiei, Kovesi a semnalat că recent Consiliul Judiciar Suprem din Grecia a refuzat reînnoirea mandatului a trei procurori delegați europeni pentru o perioadă de cinci ani, așa cum a solicitat EPPO, decizie care, potrivit acesteia, „are un impact negativ asupra independenței EPPO în Grecia”.

Procurorii vizați instrumentează în prezent dosarul de fraudă din sectorul agricol și au transmis deja către parlamentul elen mai multe solicitări de ridicare a imunității unor parlamentari suspectați de implicare. Alte dosare similare sunt așteptate în perioada următoare. Recent, mandatul procurorilor delegați a fost reînnoit doar pentru doi ani.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

laura codruta kovesi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 24 minute
Tensiuni uriașe în Golful Persic. Qatarul îi transmite Iranului că Strâmtoarea Ormuz nu poate fi folosită ca armă
Publicat acum 32 minute
Rezoluţie pentru un Congres Extraordinar al PNL şi "stabilirea unei noi configuraţii a conducerii partidului"
Publicat acum 40 minute
Cutremur puternic de 6 grade într-o zonă turistică celebră. Autoritățile au transmis imediat alertă
Publicat acum 55 minute
Horoscop 25-31 mai 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEOD
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Iernut, proiectul care a stat blocat 10 ani, intră în linie dreaptă. Bolojan: „Nu ne mai permitem încă o întârziere”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 52 minute
BANCUL ZILEI: Culmea veseliei
Publicat acum 4 ore si 13 minute
Horoscop 23 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 51 minute
Atac ucrainean cu drone în Rusia, pe coasta Mării Negre
Publicat acum 4 ore si 21 minute
ANALIZĂ DC NEWS | Crizele care au alimentat deficitul bugetar al României
Publicat acum 3 ore si 58 minute
Accident grav în Prahova. Șofer scos dintre fiare și preluat de elicopterul SMURD după impactul dintre un autobuz și un TIR
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close