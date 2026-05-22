€ 5.2488
|
$ 4.5231
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5231
 
DCNews Stiri Cisternă cu motorină lovită de tren în Giurgiu. Pompierii intervin pentru limitarea scurgerilor de combustibil
Data publicării: 22 Mai 2026

Cisternă cu motorină lovită de tren în Giurgiu. Pompierii intervin pentru limitarea scurgerilor de combustibil
Autor: Iulia Horovei

imagine cu pompieri Foto: Inquam Photos/ George Călin
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Un tren marfar încărcat cu motorină a lovit, vineri, o cisternă încărcată cu același combustibil, pompierii giurgiuveni intervenind la faţa locului pentru a limita scurgerile de motorină.

Un accident feroviar s-a produs în urmă cu puţin timp în municipiul Giurgiu, după ce o cisternă încărcată cu motorină a fost acroşată de un tren marfar format dintr-o locomotivă şi trei vagoane, de asemenea încărcate cu acelaşi combustibil, fiind înregistrate scurgeri de motorină, iar pompierii giurgiuveni intervin la faţa locului.

„Pompierii au fost solicitaţi să intervină astăzi, în jurul prânzului, la un accident feroviar produs la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Voestalpine din municipiul Giurgiu. O cisternă încărcată cu motorină a fost acroşată de un tren marfar format dintr-o locomotivă şi trei vagoane, de asemenea încărcate cu motorină.

Cisterna și locomotiva, avariate în urma accidentului

La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Giurgiu, cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanţă SAJ, echipaje de poliţie, reprezentanţi ai Gărzii de Mediu şi ai Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti. În urma coliziunii, locomotiva şi cisterna au fost avariate, fiind înregistrate scurgeri de motorină pe terasamentul căii ferate şi pe câmp”, a declarat vineri, presei, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Giurgiu, Nicoleta Beianu.

Potrivit reprezentantului ISU Giurgiu, vagoanele trenului nu au fost afectate, iar misiunea este în dinamică.

Şoferul cisternei şi mecanicul locomotivei au fost monitorizaţi de echipajul de Ambulanţă ajuns la locul evenimentului.

Pompierii asigură măsurile de prevenire a incendiilor, urmând ca motorina să fie transvazată într-o altă cisternă, notează Agerpres.

Citește și: Trafic feroviar blocat spre litoral între Fetești și Borcea, după ce o persoană s-a aruncat în fața trenului

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

motorina
giurgiu
tren
cisterna
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Cisternă cu motorină lovită de tren în Giurgiu. Pompierii intervin pentru limitarea scurgerilor de combustibil
Publicat acum 29 minute
Adrian Năstase, după ce Oana Țoiu a anunțat desecretizarea arhivelor MAE: "Ce lovitură dă, încă o dată, USR-ul"!
Publicat acum 31 minute
Crește cota de țuică în gospodărie. Cantitatea care nu poate fi accizată
Publicat acum 39 minute
Ebola face ravagii în Congo. INSP: Riscul de infectare în Europa rămâne redus
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Elena Dumitrescu-Nentwig, invitata săptămânii la „De Ce Citim” / VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 24 minute
Acord privind noua lege a salarizării, semnat de PNL, PSD, USR și UDMR. Ce se întâmplă cu salariile bugetarilor din 2027
Publicat acum 5 ore si 40 minute
O fetiță de 2 ani a murit după ce tatăl ei a uitat-o în mașină. Și-a dat seama ce a făcut abia când mama nu a găsit copilul la creșă
Publicat acum 4 ore si 0 minute
Prima reacție a lui Bolojan, după ce Comisia Europeană a tăiat drastic prognoza de creștere economică a României: "Era de așteptat"
Publicat acum 6 ore si 52 minute
Horoscop 22 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 51 minute
Bogdan Ghiță, membru al formației Ro-Mania, a murit. Doliu în muzica românească
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close