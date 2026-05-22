Cisternă cu motorină lovită de tren în Giurgiu. Pompierii intervin pentru limitarea scurgerilor de combustibil

Un accident feroviar s-a produs în urmă cu puţin timp în municipiul Giurgiu, după ce o cisternă încărcată cu motorină a fost acroşată de un tren marfar format dintr-o locomotivă şi trei vagoane, de asemenea încărcate cu acelaşi combustibil, fiind înregistrate scurgeri de motorină, iar pompierii giurgiuveni intervin la faţa locului.

„Pompierii au fost solicitaţi să intervină astăzi, în jurul prânzului, la un accident feroviar produs la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Voestalpine din municipiul Giurgiu. O cisternă încărcată cu motorină a fost acroşată de un tren marfar format dintr-o locomotivă şi trei vagoane, de asemenea încărcate cu motorină.

Cisterna și locomotiva, avariate în urma accidentului

La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Giurgiu, cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanţă SAJ, echipaje de poliţie, reprezentanţi ai Gărzii de Mediu şi ai Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti. În urma coliziunii, locomotiva şi cisterna au fost avariate, fiind înregistrate scurgeri de motorină pe terasamentul căii ferate şi pe câmp”, a declarat vineri, presei, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Giurgiu, Nicoleta Beianu.

Potrivit reprezentantului ISU Giurgiu, vagoanele trenului nu au fost afectate, iar misiunea este în dinamică.

Şoferul cisternei şi mecanicul locomotivei au fost monitorizaţi de echipajul de Ambulanţă ajuns la locul evenimentului.

Pompierii asigură măsurile de prevenire a incendiilor, urmând ca motorina să fie transvazată într-o altă cisternă, notează Agerpres.

Citește și: Trafic feroviar blocat spre litoral între Fetești și Borcea, după ce o persoană s-a aruncat în fața trenului