Generali în rezervă, transformaţi în agenţi de vânzări cu influenţă. România, unică în lume la cum face achiziţie de tehnică militară
Data publicării: 21 Mai 2026

EXCLUSIV Generali în rezervă, transformaţi în agenţi de vânzări cu influenţă. România, unică în lume la cum face achiziţie de tehnică militară
Autor: Florin Răvdan

imagine cu militari, armata Soldați. Sursa foto: Freepik
Dumitru Costin (BNS) aduce în discuţie o situaţie incredibilă. Conform acestuia, România are o uriaşă problemă la achiziţia de tehnică militară.

Dumitru Costin spune că legea permite celor care ies la pensie din MApN să intre imediat în zona de business, asta deşi este clar că încă au influenţă în zona militară. 

"Trebuie să ştiţi că există un mecanism statuat în ceea ce priveşte achiziţiile de tehnică militară în România. Şi nu de ieri, de azi, ci de multă vreme. Este un mecanism care a fost generat de sforarii care stau în spatele centrilor de decizie militară, când e vorba de achiziţii. Există în momentul de faţă un număr important de foşti conducători în MApN, generali, care odată trecuţi în rezervă au intrat în zona businessului. Au păstrat influenţa asupra sistemului, dar ei reprezintă interesul unor companii multinaţionale, care au venit şi au vândut de-a lungul timpului echipamente militare. 

Ei au ajuns agenţi de vânzări. Cu influenţă mare!", spune Dumitru Costin. 

Care este soluţia? Marea problemă a României

"România nu îşi rezolvă această problemă, care e rezolvată în alte ţări. Ar fi putut introduce o lege, care există deja în alte ţări, şi să avem şi noi conceptul de cool-off, de răcire. Adică cei care au fost capi în Armată, Interne, Servicii, timp de câţiva ani să aibă voie doar să predea cursuri, să ţină simpozioane, orice altceva în afară de business. Pentru că ei pleacă de acolo cu informaţii, deci au un avantaj uriaş. 

Schema e aşa. În primul rând, s-a făcut o modificare pe legea de funcţionare a Ministerului Apărării Naţionale. În 2016. Când aveam un Guvern tehnocrat. 

Suntem singura ţară din lume în care MApN, atunci când negociază şi vorbeşte despre achiziţii de tehnică militară, le acceptă în condiţiile pe care le vrea vânzătorul. Nu negociază nimic", a mai declarat Dumitru Costin la Ce Se Întâmplă. 

