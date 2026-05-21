€ 5.2432
|
$ 4.5097
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2432
|
$ 4.5097
 
DCNews Politica Vlad Voiculescu a scris "M**e PSD" pe Facebook, apoi a editat postarea
Data publicării: 21 Mai 2026

Vlad Voiculescu a scris "M**e PSD" pe Facebook, apoi a editat postarea
Autor: Florin Răvdan

Vezi galeria foto
 vlad voiculescu Vlad Voiculescu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Vlad Voiculescu a făcut o gafă uriaşă pe reţele de socializare. Acesta a început o postare cu cuvintele "M**e PSD". Ulterior, a editat postarea şi a şters această exprimare.

"#goBolo
#M**EPSD

Mă uit uneori la spațiul public și am senzația că am ajuns să nu mai avem răbdare pentru lucrurile care chiar contează.

O înjurătură, o jignire, un mișto, o conspirație.

Astea par să meargă", şi-a început Vlad Voiculescu postarea.

Iată şi captura postării originale. 

Vlad Voiculescu a scris

După ce mai mulţi internauţi l-au apostrofat în comentarii pentru cuvintele obscene folosite la începutul postării, Vlad Voiculescu a şters referirea la Partidul Social Democrat, dar şi cea la adresa lui Ilie Bolojan. Restul mesajului a rămas la fel. 

Vlad Voiculescu este consilier onorific al preşedintelui Nicuşor Dan. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vlad voiculescu
psd
facebook
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 33 minute
Cine e Max Korzh, artistul belarus care aduce 39.000 de spectatori străini pe Arena Națională
Publicat acum 1 ora si 38 minute
Alimentul care te ajută să ai grijă de sănătatea digestivă în sezonul cald
Publicat acum 2 ore si 3 minute
Omletă cremoasă: Acest ingredient îi schimbă textura!
Publicat acum 2 ore si 11 minute
DC Anima, în inima Facultăţii de Medicină Veterinară. Ruxandra Costea, invitat special
Publicat acum 2 ore si 21 minute
Radu Miruță a trimis astăzi Corpul de control la CNAIR
 
Cele mai citite știri
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close