Vlad Voiculescu a scris "M**e PSD" pe Facebook, apoi a editat postarea

Vlad Voiculescu a făcut o gafă uriaşă pe reţele de socializare. Acesta a început o postare cu cuvintele "M**e PSD". Ulterior, a editat postarea şi a şters această exprimare.
"#goBolo
#M**EPSD
Mă uit uneori la spațiul public și am senzația că am ajuns să nu mai avem răbdare pentru lucrurile care chiar contează.
O înjurătură, o jignire, un mișto, o conspirație.
Astea par să meargă", şi-a început Vlad Voiculescu postarea.
După ce mai mulţi internauţi l-au apostrofat în comentarii pentru cuvintele obscene folosite la începutul postării, Vlad Voiculescu a şters referirea la Partidul Social Democrat, dar şi cea la adresa lui Ilie Bolojan. Restul mesajului a rămas la fel.
Vlad Voiculescu este consilier onorific al preşedintelui Nicuşor Dan.
de Anca Murgoci