Programul consultărilor oficiale de la Cotroceni. Întrebarea lui Nicușor Dan pentru PSD, AUR, PNL, UDMR, SOS, POT și minorități
Data publicării: 17 Mai 2026

Programul consultărilor oficiale de la Cotroceni. Întrebarea lui Nicușor Dan pentru PSD, AUR, PNL, UDMR, SOS, POT și minorități
Autor: Andrei Itu

imagine cu nicusor dan Nicușor Dan, președintele România. Sursa foto: Agerpres
Preşedintele Nicuşor Dan a convocat pentru luni consultări cu partidele şi formaţiunile politice parlamentare cu scopul desemnării candidatului la funcţia de prim-ministru. Administrația Prezidențială a anunțat programul.

Programul consultărilor de luni, de la Palatul Cotroceni

Conform programului anunţat de Administraţia Prezidenţială, președintele NIcușor Dan are programate consultări cu:

* Partidul Social Democrat - la ora 9:00

* Alianţa pentru Unirea Românilor - la ora 10:00

* Partidul Naţional Liberal - la ora 11:00

* Uniunea Salvaţi România - la ora 12:00

* Uniunea Democrată Maghiară din România - la ora 13:00

* Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale - la ora 14:00

* Partidul S.O.S. România - la ora 15:00

* Partidul Oamenilor Tineri - la ora 16:00.

La un an de la câştigarea mandatului de preşedinte (turul al doilea al alegerilor prezidenţiale - 18 mai 2025), Nicuşor Dan trebuie să se consulte cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou prim-ministru, având în vedere că Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură.

Moțiunea de cenzură PSD-AUR-PACE a doborât Guvernul Bolojan

Moţiunea de cenzură iniţiată de parlamentarii PSD, AUR şi PACE - Întâi România împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan a fost adoptată pe 5 mai de Parlament. S-au înregistrat 281 de voturi "pentru", patru "împotrivă", iar trei au fost anulate.

Potrivit articolului 85 din Constituţie, preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.

Ce scrie în Articolul 103 din Constituție

Articolul 103 din Legea fundamentală prevede că:

"(1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

(2) Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

(3) Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor".

În ultimul an, guvernarea a fost asigurată de coaliţia formată din PSD, PNL, USR, UDMR şi Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale.

Întrebarea lui Nicușor Dan pentru partide și minorități

Vineri, preşedintele Nicuşor Dan spunea că întrebarea pe care o va adresa tuturor formaţiunilor, la consultările de la Cotroceni, va fi 'care este majoritatea pe care o propun', fie că este vorba de Guvern "complet", minoritar sau tehnocrat, menţionând că trebuie să fie o majoritate prooccidentală.

"Lucrul cel mai important şi solicitarea mea pentru toate partidele care vin la consultări (...): care va fi majoritatea, fie că vorbim de Guvern complet, fie că vorbim de Guvern minoritar, fie că vorbim de Guvern tehnocrat. (...) Asta este întrebarea esenţială şi de acolo o să începem discuţia", a explicat Nicuşor Dan.

Nicușor Dan nu vrea ca AUR să susțină un Guvern minoritar

Preşedintele Nicușor Dan a subliniat că nu ia în calcul AUR pentru susţinerea unui Guvern minoritar.

"Aşa cum am spus, chestiunea fundamentală este majoritatea parlamentară şi pentru majoritatea parlamentară fiecare dintre partide are nişte condiţii în trepte cumva. E o întrebare tehnică, cu multe răspunsuri tehnice, cu multe scenarii tehnice, în care nu vreau să intru acum. Rămân la afirmaţia generală, care să fie majoritatea", a spus președintele Nicușor Dan.

