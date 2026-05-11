Premierul din BNR cade. Kelemen Hunor vine cu varianta unui Guvern pe termen scurt
Data publicării: 11 Mai 2026

Autor: Roxana Neagu

Kelemen Hunor/ Inquam Photos - Simion Sebastian Tătaru

Varianta premierului din BNR nu este una de viitor, consideră Kelemen Hunor. Președintele UDMR susține că politicul nu se poate alinia în spatele său.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni seară, că PNRR-ul este o miză uriașă, tradusă în reforme, bani, investiții. În acest sens, în contextul negocierilor pentru viitorul Guvern, liderul UDMR consideră că președintele Nicușor Dan ”trebuie să găsească o personalitate, o persoană, care poate coagula, reforma această coaliție, una care poate fi acceptabilă pentru toate părțile și care știe să gestioneze o criză guvernamentală și, până la urmă, una bugetară”. ”Cred că asta e prima opțiune pentru noi, pentru UDMR” a mai spus el.  

De ce pică varianta de premier din BNR

Referindu-se la zvonurile cu privire la un nume din BNR - Șerban Matei, din apropierea lui Mugur Isărescu, Kelemen Hunor a spus, la Antena 3: ”Fără să supăr pe nimeni din zona economică bancară, un om care nu are și nu a avut responsabilitate politică vine în această poziție, ca mâine - poimâine să se întoarcă la bancă. Nu are un angajament și o responsabilitate politică”. De asemenea, el a spus că și ”factorul politic se va alinia mai greu în spatele unui om descoperit”. 

”Până când nu încerci, până când nu dai mandatul unui om, nu vei ști dacă vei reuși” a mai spus Kelemen Hunor. Liderul UDMR afirmă că e greu de găsit o formulă până-n 2028, dar trebuie găsită una prin care să fie gestionat PNRR-ul, SAFE-ul și făcut bugetul pe 2027. ”Dacă merge formula mai departe, cu atât mai bine, dacă nu, asta este viața, nu avem ce face” spune el. 

