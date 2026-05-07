€ 5.2661
|
$ 4.4727
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2661
|
$ 4.4727
 
DCNews Politica Uniunea Salvați România, schimbare de atitudine. „E dovada că-și dorește cel mai mult să rămână la guvernare”
Data publicării: 07 Mai 2026

EXCLUSIV Uniunea Salvați România, schimbare de atitudine. „E dovada că-și dorește cel mai mult să rămână la guvernare”
Autor: Anca Murgoci

Guvern Guvern

USR este partidul care își dorește cel mai mult să rămână la guvernare.

Consultantul politic Marius Luican a declarat, la DC News, că USR a avut o poziție surprinzător de discretă în actuala criză politică de la vârful coaliției, comparativ cu stilul combativ cu care partidul și-a obișnuit electoratul.

„Ce am observat la USR, de la începutul acestui conflict de la vârful coaliției și până astăzi, este faptul că nu au fost foarte vocali. Ați observat? De regulă, liderii USR sunt mult mai prezenți și mai combativi, atât online, cât și în media, în general. USR suferă, în momentul acesta, de același dualism de care cred că suferă toate partidele. Toate se află astăzi într-un conflict paradoxal, având două componente: Una care ține de identitate și alta care ține de acțiune, una care ține de interese și alta care ține de soluții.

USR nu face excepție. Are o echipă de tineri lideri, miniștri care au fost destul de prezenți și activi și cărora, probabil, a început să le placă guvernarea. Partidul însă nu s-a instalat cu adevărat la guvernare. Ei sunt instalați doar la vârf. Alegătorii nu trebuie să-i perceapă ca pe un fel de PNL și PSD „mai mititel”, pentru că nu au reușit să își implementeze oamenii și la nivelurile inferioare ale ierarhiei. Sunt doar la vârf.

În mod cert, ei sunt partidul care a dat cele mai clare semnale că își dorește cel mai puțin să plece de la guvernare. Din acest motiv, suntem într-un al treilea exemplu de partid care trebuie să își rezolve niște probleme interne. La ei este ceva mai simplu, pentru că totul se referă strict la liderul partidului, după care își vor construi o opoziționare fermă”, a zis consultantul politic Marius Luican la DC News.

Continuarea, la DC News:

CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV Guvernarea, un cartof fierbinte. De ce se feresc partidele: Cum s-ar putea ajunge la un compromis 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

usr
guvern
ilie bolojan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Vedeta pop Shakira a publicat un fragment din cântecul oficial al Cupei Mondiale de Fotbal 2026
Publicat acum 20 minute
UE are termen până pe 4 iulie să aplice acordul comercial încheiat cu SUA. Anunțul lui Trump
Publicat acum 33 minute
Uniunea Salvați România, schimbare de atitudine. „E dovada că-și dorește cel mai mult să rămână la guvernare”
Publicat acum 34 minute
Administraţia Prezidenţială, conferință privind dialogul UE cu bisericile și comunitățile religioase
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Mitul celor 10.000 de pași, demontat: Care este obiectivul realist recomandat de experți
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 30 minute
INTERVIU DCNews: ”PNL-iștii au fost scoși din joc”. Politologul Cristian Pîrvulescu, despre miza negocierii dure cu PSD-ul, testul pe care-l dă Nicușor Dan și fuziunea care ”se discută din 2022”
Publicat acum 2 ore si 51 minute
Ilie Bolojan, anunțul serii după discuția cu Nicușor Dan: PNL și USR strâng rândurile. O facem pentru România / Update: Dominic Fritz, precizări
Publicat acum 12 ore si 49 minute
Analistul financiar Radu Georgescu, avertisment sumbru după ce a văzut ultimele date de la INS: În curând România nu va mai fi locuibilă!
Publicat acum 10 ore si 45 minute
Intră AUR cu PSD la guvernare? Peiu: „Pot să vă spun doar atât!” / VIDEO
Publicat acum 13 ore si 4 minute
PNL, schimbare de strategie? ”Este cea mai bună soluție. Acest lucru nu trebuie pierdut”. Cătălin Predoiu face declarațiile momentului
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close