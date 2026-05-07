Uniunea Salvați România, schimbare de atitudine. „E dovada că-și dorește cel mai mult să rămână la guvernare”

Consultantul politic Marius Luican a declarat, la DC News, că USR a avut o poziție surprinzător de discretă în actuala criză politică de la vârful coaliției, comparativ cu stilul combativ cu care partidul și-a obișnuit electoratul.

„Ce am observat la USR, de la începutul acestui conflict de la vârful coaliției și până astăzi, este faptul că nu au fost foarte vocali. Ați observat? De regulă, liderii USR sunt mult mai prezenți și mai combativi, atât online, cât și în media, în general. USR suferă, în momentul acesta, de același dualism de care cred că suferă toate partidele. Toate se află astăzi într-un conflict paradoxal, având două componente: Una care ține de identitate și alta care ține de acțiune, una care ține de interese și alta care ține de soluții.

USR nu face excepție. Are o echipă de tineri lideri, miniștri care au fost destul de prezenți și activi și cărora, probabil, a început să le placă guvernarea. Partidul însă nu s-a instalat cu adevărat la guvernare. Ei sunt instalați doar la vârf. Alegătorii nu trebuie să-i perceapă ca pe un fel de PNL și PSD „mai mititel”, pentru că nu au reușit să își implementeze oamenii și la nivelurile inferioare ale ierarhiei. Sunt doar la vârf.

În mod cert, ei sunt partidul care a dat cele mai clare semnale că își dorește cel mai puțin să plece de la guvernare. Din acest motiv, suntem într-un al treilea exemplu de partid care trebuie să își rezolve niște probleme interne. La ei este ceva mai simplu, pentru că totul se referă strict la liderul partidului, după care își vor construi o opoziționare fermă”, a zis consultantul politic Marius Luican la DC News.

