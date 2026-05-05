PSD, ședință fulger înaintea votului. Grindeanu ar putea demisiona dacă moțiunea pică

Astăzi, scena politică de la București intră într-un moment de maximă tensiune: moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan urmează să fie supusă votului în Parlament, într-un context marcat de rupturi politice, acuzații și calcule de ultim moment.

După un mandat puternic contestat, în care măsurile de austeritate au generat nemulțumiri profunde în societate, de la scăderea puterii de cumpărare și temperarea consumului, până la efecte resimțite în investiții și în mai multe categorii socio-economice, premierul Bolojan se confruntă cu cel mai important test politic de până acum. Practic, votul de astăzi va decide dacă își continuă mandatul sau dacă va fi înlăturat din fruntea Executivului.

Situația politică s-a tensionat după ce PSD și-a retras sprijinul politic pentru actualul Guvern, contribuind la declanșarea unei crize la nivelul coaliției și al majorității parlamentare. În acest context, social-democrații s-au alăturat formațiunii AUR în inițierea moțiunii de cenzură comune, document care, potrivit informațiilor, a depășit deja pragul necesar de semnături pentru a putea fi supus votului decisiv.

Sorin Grindeanu ar putea să-și depună demisia dacă moțiunea nu trece

Surse politice citate de România TV indică faptul că în interiorul PSD nume grele ale partidului sunt implicate în discuțiile de strategie - între acestea fiind menționați Claudiu Manda, Marian Neacșu și Sorin Grindeanu. Acesta din urmă le-ar fi transmis, potrivit acelorași surse, că în eventualitatea în care moțiunea nu trece, își va depune demisia din funcția de președinte al partidului.

Înaintea votului, PSD a convocat o ședință de urgență, desfășurată într-un interval scurt, dar intens. Sorin Grindeanu ar fi ajuns la Parlament încă de la ora 09:30, iar întâlnirea internă s-ar fi încheiat după aproximativ o oră, în aplauze, potrivit B1 TV . Este un semnal interpretat ca o consolidare a poziției interne înaintea votului din plen.

Atmosfera este una de cotitură politică, în care atât PSD, cât și PNL își joacă nu doar influența în actuala configurație guvernamentală, ci și poziționarea liderilor lor în arhitectura politică viitoare. Rezultatul votului de astăzi ar putea redesena echilibrul de putere dintre principalele forțe politice din România și deschide un nou capitol de instabilitate sau reașezare guvernamentală.

