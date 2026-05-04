Hantavirus: Ce este sindromul respirator acut care a ucis deja 3 oameni pe o navă de croazieră din Atlantic

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), un caz de hantavirus a fost confirmat, iar alte cinci cazuri suspecte sunt investigate. Focarul a izbucnit la bordul unei nave de croazieră care navighează în Atlantic, între Ushuaia (Argentina) şi Capul Verde.

OMS a declarat pentru BBC că „investigațiile detaliate” privind cazurile suspecte de hantavirus sunt „în curs de desfășurare, inclusiv teste suplimentare de laborator”.

Ce este hantavirusul?

Hantavirusul se referă la o tulpină de virusuri transmise de rozătoare, în principal oamenilor, prin inhalarea particulelor din aer provenite din excrementele uscate ale rozătoarelor.

Infecțiile apar de obicei atunci când virusul se transmite prin aer din urina, excrementele sau saliva unei rozătoare, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA. Deși rar, se poate răspândi și prin mușcături sau zgârieturi de rozătoare.

Virusul poate provoca două boli grave. Prima, sindromul pulmonar cu hantavirus (HPS), începe adesea cu oboseală, febră și dureri musculare, urmate de dureri de cap, amețeli, frisoane și probleme abdominale. Dacă apar simptome respiratorii, rata mortalității este de aproximativ 38%, potrivit CDC.

A doua boală, febra hemoragică cu sindrom renal (HFRS), este mai severă și afectează în principal rinichii. Simptomele ulterioare pot include tensiune arterială scăzută, sângerări interne și insuficiență renală acută.

Câte cazuri de hantavirus sunt raportate la nivel global?

Se estimează că există 150.000 de cazuri de hantavirus la nivel mondial în fiecare an, în principal în Europa și Asia, potrivit unui raport al Institutului Național de Sănătate. Mai mult de jumătate dintre cazuri apar de obicei în China.

Cele mai recente date din SUA arată că din 1993, când a început supravegherea hantavirusului, până în 2023, au existat 890 de cazuri în țară.

Cu toate acestea, virusul Seul, una dintre principalele tulpini de hantavirus care este purtată de șobolanii norvegieni (cunoscuți și sub numele de șobolani bruni), se găsește la nivel mondial, inclusiv în SUA.

Cum se tratează hantavirusul?

Nu există un tratament specific pentru infecțiile cu hantavirus.

CDC recomandă îngrijire de susținere pentru tratarea simptomelor, care ar putea include oxigenoterapie, ventilație mecanică, medicamente antivirale și chiar dializă.

Pacienții cu simptome severe pot necesita internare în spitale în unități de terapie intensivă. În cazuri severe, unii pot necesita intubare.

CDC recomandă eliminarea contactului cu rozătoarele în locuințe sau la locul de muncă pentru a reduce expunerea la virus. Agenția recomandă, de asemenea, sigilarea punctelor de intrare în subsoluri sau poduri unde rozătoarele pot intra în locuințe.

De asemenea, se sugerează purtarea echipamentului de protecție atunci când se curăță excrementele rozătoarelor pentru a evita inhalarea aerului contaminat.

Soția actorului Gene Hackman a murit din cauza unei boli respiratorii legate de hantavirus

În februarie 2025, Betsy Arakawa, soția actorului premiat cu Oscar, Gene Hackman, a murit din cauza unei boli respiratorii legate de hantavirus.

Medicii cred că Arakawa a contractat HPS - cea mai frecventă tulpină din SUA - ceea ce a dus la moartea sa.

Cuiburi și câteva rozătoare moarte au fost găsite în anexe ale casei sale, unde a fost găsită. De altfel, registrele poliției au arătat că Arakawa a căutat pe internet informații despre simptomele gripei și ale Covid în zilele dinaintea morții sale.