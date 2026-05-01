Iranul transmite o nouă ofertă de negocieri către SUA

Iranul a transmis Statelor Unite, prin mediatori pakistanezi, cea mai recentă propunere de negocieri, transmite vineri agenţia de presă iraniană de stat IRNA, preluată de Reuters.

IRNA nu a dat detalii, însă ştirea a provocat o scădere a cotaţiilor pe piaţa mondială a petrolului.

Trump se pregătește de noi lovituri

Nu este clar dacă propunerea Teheranului a ajuns deja la Washington.

În conflictul dintre SUA şi Iran este în vigoare din 8 aprilie un armistiţiu, dar joi au apărut ştiri conform cărora preşedintele american Donald Trump urmează să fie informat despre planurile pentru noi lovituri, care să îi oblige pe iranieni să negocieze. Informaţiile au dus preţul petrolului la maximul din ultimii patru ani, înainte de scăderea de vineri, conform Agerpres.

