DCNews Stiri Iranul transmite o nouă ofertă de negocieri către SUA
Data publicării: 17:20 01 Mai 2026

Iranul transmite o nouă ofertă de negocieri către SUA
Autor: Tiberiu Vasile

Steaguri SUA (stanga) si Iran (dreapta). In fundal se desfasoara secene de razboi - rol ilustrativ Iranul transmite o nouă ofertă de negocieri către SUA - Imagine realizata cu AI

Iranul a înaintat Statelor Unite o nouă propunere de negocieri, semnalând o posibilă reluare a diplomației.

Iranul a transmis Statelor Unite, prin mediatori pakistanezi, cea mai recentă propunere de negocieri, transmite vineri agenţia de presă iraniană de stat IRNA, preluată de Reuters.

IRNA nu a dat detalii, însă ştirea a provocat o scădere a cotaţiilor pe piaţa mondială a petrolului.

Trump se pregătește de noi lovituri

Nu este clar dacă propunerea Teheranului a ajuns deja la Washington.

În conflictul dintre SUA şi Iran este în vigoare din 8 aprilie un armistiţiu, dar joi au apărut ştiri conform cărora preşedintele american Donald Trump urmează să fie informat despre planurile pentru noi lovituri, care să îi oblige pe iranieni să negocieze. Informaţiile au dus preţul petrolului la maximul din ultimii patru ani, înainte de scăderea de vineri, conform Agerpres.

