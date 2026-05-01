DCNews Stiri Imaginile cu atacul asupra lui Donald Trump, publicate de autoritățile americane / video
Data publicării: 09:37 01 Mai 2026

Imaginile cu atacul asupra lui Donald Trump, publicate de autoritățile americane / video
Autor: Ioan-Radu Gava

donald trump sua Sursa foto: Agerpres / Donald Trump

Oficiali americani au publicat înregistrarea video cu atacul de la gala de la Casa Albă, la care au participat președintele și vicepreședintele Statelor Unite.

O înregistrare video a atacului de la gala corespondenţilor de la Casa Albă la care a participat preşedintele american Donald Trump la Washington a fost publicată joi de autorităţile americane, informează vineri dpa și Agerpres.

La cina de gală cu presa din capitala federală de sâmbăta trecută, un bărbat puternic înarmat a pătruns în forţă printr-un punct de control de securitate şi a fost copleşit de forţele de ordine. S-au tras focuri de armă, iar Donald Trump a fost pus în siguranţă de gărzile sale de corp.

Procurorul american pentru Districtul Columbia, Jeanine Pirro, a declarat că filmarea a fost făcută publică pentru a demonstra că "nu există nicio dovadă că împuşcăturile au fost rezultatul unui foc prietenos".

Pirro a spus că înregistrarea video a fost furnizată instanţelor şi îl arată pe presupusul atacator, Cole Allen, împuşcând un ofiţer al Serviciului Secret.

"Videoclipul îl arată, de asemenea, pe Allen cum supraveghează zona adiacentă Hotelului Hilton cu o zi înainte de atac. Biroul meu, împreună cu FBI-ul, vor continua această anchetă extinsă pentru a-l aduce pe Cole Allen în faţa justiţiei", a scris ea pe X.

Videoclipul, care include imagini compilate din diferite zile, îl arată pe Cole în sala de sport a hotelului şi mergând pe un coridor. Clipurile, unele dintre ele fiind încetinite, accelerate sau adnotate, nu includ înregistrări audio.

Allen a fost acuzat luni de tentativă de asasinare a lui Trump.

