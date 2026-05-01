Dâmbovița: Consiliul Județean a aprobat bugetul pentru anul acesta

Bugetul județului Dâmbovița pentru anul 2026 confirmă, încă o dată, direcția pe care am ales-o și pe care am menținut-o începând din anul 2020: investițiile stau la baza dezvoltării, a precizat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consilioului Județean.

Astfel, și în acest an, structura bugetului este următoarea:

• 69,13% pentru dezvoltare;

• 30,87% pentru funcționare.

Chiar dacă ne confruntăm cu un buget mai mic față de anii anteriori nu ne abatem de la obiectivul de modernizare a județului nostru. Avem proiecte aflate în derulare, finanțate prin programe guvernamentale, pentru care am alocat sume suplimentare importante, neprevăzute la momentul semnării contractelor, în condițiile în care regulile de finanțare au fost modificate pe parcurs.

Investițiile în sănătate, educație și infrastructură rămân în prim-plan, pentru că ele definesc nivelul real de dezvoltare și calitatea vieții în fiecare comunitate.

Totodată, va continua și Programul Județean de Dezvoltare Locală, prin care sprijinim proiectele importante ale administrațiilor locale din întreg județul Dâmbovița.

Reafirm un principiu pe care l-am respectat întotdeauna: nu am făcut și nu vom face diferențe politice în alocarea fondurilor. Pentru ca #Dâmbovița să se dezvolte, este esențial să existe colaborare între toate administrațiile locale, indiferent de culoarea politică.

Doar prin muncă în echipă și respect pentru comunități putem avea rezultate vizibile pentru dâmbovițeni", a ținut să precizeze liderul PSD Dâmbovița.