Cum să prepari un piure de cartofi perfect: Trucul folosit de bucătari celebri
Data actualizării: 23:54 26 Apr 2026 | Data publicării: 23:47 26 Apr 2026

Cum să prepari un piure de cartofi perfect: Trucul folosit de bucătari celebri
Autor: Darius Mureșan

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @timolina

Mai mulți bucătari celebri au dezvăluit un truc simplu care te va ajuta să obții un piure de cartofi perfect.

Piureul de cartofi este o garnitură simplă și foarte populară, iar pentru a avea un rezultat perfect contează foarte mult modul în care este preparat. Mai mulți bucătari renumiți recomandă fierberea cartofilor cu coajă pentru a obține o textură mai bună și un gust delicios, potrivit 20minutos.es

Bucătarul Joël Robuchon, care a câștigat zeci de stele Michelin, consideră că versiunea sa este cea mai bună din lume. Acesta recomandă fierberea cartofilor cu coajă timp de aproximativ jumătate de oră, iar pentru preparare sugerează soiul Ratte, care poate fi înlocuit cu Kennebec, dacă nu este disponibil.

Pentru a obține un piure de cartofi perfect, bucătarul Alberto Chicote recomandă ca aceștia să fie fierți cu coajă pentru a nu absorbi prea multă apă. 

VEZI ȘI: Alergare sau mers pe bandă înclinată: Ce să alegi pentru a slăbi mai eficient


Cum să obții o textură foarte cremoasă

Bucătarul Martin Berasategui, care deține în prezent cele mai multe stele Michelin din Spania, recomandă, de asemenea, ca piureul de cartofi să fie preparat din cartofi fierți cu coajă. De asemenea, acesta a dezvăluit un truc pentru o textură foarte cremoasă. El recomandă adăugarea treptată a untului topit, în timp ce cartofii sunt pasați într-un blender. 

Bucătarul Jordi Cruz, jurat la MasterChef Spania, recomandă fierberea cartofilor cu coajă, timp de aproximativ 45 de minute, în apă cu sare. 

VEZI ȘI: Trei alimente periculoase pe care trebuie neapărat să le eviți: Îți iau ani din viață
 

