Accident în Capitală: Trei minori au fost loviți de o mașină proiectată pe un scuar
Data actualizării: 20:40 26 Apr 2026 | Data publicării: 20:38 26 Apr 2026

Accident în Capitală: Trei minori au fost loviți de o mașină proiectată pe un scuar
Autor: Elena Aurel

categorie-accidente_39202900 Sursa foto: Freepik

Trei minori au fost răniți după ce un autovehicul a fost proiectat pe un scuar în urma unui accident.

Trei minori au fost loviţi de un autovehicul proiectat pe un scuar, duminică, în urma unui accident rutier produs pe Bulevardul Drumul Taberei din Bucureşti.

Potrivit unui comunicat al Brigăzii Rutiere, poliţiştii au fost sesizaţi prin apel 112 cu privire la producerea unui accident pe Drumul Taberei, în apropierea intersecţiei cu Aleea Poiana Sibiului.

"Poliţiştii rutieri ajunşi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un accident în care au fost implicate două autovehicule. Din primele date, în urma impactului, unul dintre autovehicule a fost proiectat într-un grup de trei pietoni (minori), aflaţi pe scuar", se arată în comunicat.

Patru persoane, transportate la spital

Sursa citată precizează că patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri de specialitate, respectiv cei trei pietoni şi unul dintre şoferi.

În urma accidentului au fost aplicate restricţii de circulaţie pe Drumul Taberei, dinspre strada Ruxandra Marcu către strada Sibiu.

"Poliţiştii rutieri au procedat la testarea unuia dintre conducătorii auto, rezultatul indicat fiind 'zero'. Cel de-al doilea conducător auto nu a putut fi testat din motive medicale, urmând a-i fi recoltate probe biologice la unitatea spitalicească unde a fost transportat", informează Brigada Rutieră.

Poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier. 

