€ 5.0928
|
$ 4.3580
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0928
|
$ 4.3580
 
DCNews Stiri Turcii sunt cei care au ales ca-n 26 aprilie să fie Ziua Piloților. Legătura cu Turkish Airlines
Data publicării: 15:43 26 Apr 2026

Turcii sunt cei care au ales ca-n 26 aprilie să fie Ziua Piloților. Legătura cu Turkish Airlines
Autor: Irina Constantin

imagine cu un avion Foto cu rol ilustrativ: Freepik

26 aprilie este Ziua internațională a piloților. În România, ar fi trebuit să fie. Iată ce ne spune pilotul Cezar Osiceanu, astăzi:

”Pe 26 aprilie se sărbătorește Ziua Mondială a Piloților o zi care în teorie ar trebui să fie una festivă și să prilejuiască și la noi manifestări adecvate. Dar… la noi ca la noi!

Scurt istoric 

Abia în anul 2014 s-a stabilit la nivel internațional data de 26 aprilie pentru sărbătorirea Zilei Mondiale a Piloților.

Cu toate ca România a fost cap de afiș în aviația mondială cu Vuia, Vlaicu, Bazu Cantacuzino, Burduloiu, și atâția mulți alții, nimeni din conducerile vremelnice ale aviației noastre nu a avut această idee!

Nu de alta, dar Traian Vuia este recunoscut internațional ca fiind cel care a reușit primul zbor autopropulsat cu un aparat mai greu decât aerul, și care a decolat prin forțe proprii, fără catapultă, pe 18 martie 1906, la Montesson, Franța.

Ca și o nota bene, astăzi termenul de pilot a trecut de domeniul aviației și parcă și-a pierdut un pic din măreția, grandoarea și valoarea sa dată de aviație. Poate că lipsa unui sinonim sau găsirea unui alt termen ar diferenția cumva piloții de avioane de cei de mașini de curse, de cei navali etc. și aici mingea este în terenul lingviștilor ce reprezintă știința totuși, al jurnaliștilor care îi amestecă pe toți și al marelui public deopotrivă

Marketing de țară

Cei care au avut această idee de bun simț, dacă stăm să ne gândim, au fost reprezentanții Asociației Piloților Companiilor Aeriene din Turcia, care au propus-o cu succes întregii comunități internaționale de profil. Turcii au ales data de 26 aprilie nu întâmplător, ci tocmai pentru acea dată marchează primul zborul al aviatorului Fesa Evrensev, care a fost și primul pilot al Turciei dar și primul director general al companiei Turkish Airlines

Cum se sărbătorește în România?

Păi dacă nu știm nu sărbătorim, nu-i așa?  Faptul că în România de astăzi piloții sunt cei care duc și aduc în siguranță milioane de pasageri - Aeroportul Otopeni înregistrând anual un trafic de pasageri de peste douăsprezece milioane, nu este îndeajuns se pare!

Ziua Aviației în România se sărbătorește pentru aviația militară mai mult după cum se poate cu ușurință observa, deoarece există un subiectivism general dat de conceptul că inițial aviația s-a născut și dezvoltat ca mijloc militar iar apoi pentru susținerea efortului militar a devenit mijloc indispensabil umanității. 

Piloții între îngeri și demoni

Toată lumea cu un grad de inteligență minimă recunoaște că, pentru a deveni pilot de avion, este nevoie de eforturi financiare mari, o stare de sănătate peste medie și de o mare dragoste pentru zbor în condițiile în care viața unui pilot atârnă mereu de un fir de ață. 

Eforturile personale ale piloților de la primul pas în meserie până la cei doi metri sub pământ unde se încheie zborul fiecărui pilot, au fost întotdeauna subiecte de cărți, povești, filme etc.

Când aduc pasagerii prin furtuni și ceață, rezolvând cazuri speciale grele precum incendii, cedări de tot felul de la motoare, tren de aterizare până la comenzi și instalații vitale zborului piloții sunt ÎNGERI!

Cum se întâmplă o greșeală cât de mică, piloții devin DEMONI!

Astăzi când piloții sunt în zbor ducând pasagerii la destinație, sau așteaptă să fie chemați să salveze vreo viață, sau apără cerul țării un gând bun, o rugăciune și un simplu mulțumesc cu ochii le Cer în căutarea unui avion măcar din partea dumneavoastră. Ar fi o palidă consolare, dar tot ar fi ceva!

Până atunci vă rog să îmi permiteți să urez un LA MULȚI ANI DIN INIMĂ ȘI SUFLET DE AVIATOR tuturor celor ce se mândresc că sunt PILOȚI!”. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
pilot
cezar osiceanu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Incendiu într-un bloc din Timișoara: Zeci de persoane au fost evacuate
Publicat acum 8 minute
Patru persoane rătăcite pe munte, în Buzău. Jandarmii montani au intervenit pentru salvarea lor
Publicat acum 30 minute
Captură uriașă de țigări de contrabandă în Neamț: Aproape 13.000 de pachete găsite de polițiști, în plină anchetă de furt
Publicat acum 39 minute
O femeie de 65 de ani din Constanța s-a aruncat din ambulanță, în drum spre spital
Publicat acum 51 minute
Care sunt cele mai populare destinaţii de vacanţă pentru europeni
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 42 minute
Vântul puternic face prăpăd, dar și victime în țară. FOTO/VIDEO Un bărbat a murit/ O mamă și băiețelul ei, loviți de un stâlp doborât de vânt
Publicat acum 5 ore si 29 minute
Incendiu de proporții: Ard 11 case în Rucăreni, comuna Soveja, din Vrancea VIDEO/ Incendiul s-a extins
Publicat acum 10 ore si 44 minute
Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. VIDEO cu momentul în care Donald şi Melania Trump sunt evacuați/ A fost identificat un suspect
Publicat acum 8 ore si 14 minute
Horoscop 26 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 11 ore si 24 minute
BANCUL ZILEI: Sfat pentru căsătorie
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close