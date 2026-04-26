O femeie de 65 de ani din Constanța s-a aruncat din ambulanță, în drum spre spital
Data publicării: 16:38 26 Apr 2026

O femeie de 65 de ani din Constanța s-a aruncat din ambulanță, în drum spre spital
Autor: Bogdan Bolojan

un-autobuz-si-doua-autoturisme--accident-in-cluj--trei-adulti-si-un-minor--spitalizati-2_08877200 FOTO: captura video @Info Trafic Cluj Napoca

O femeie de 65 de ani a ajuns cu politraumă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, după ce s-a aruncat din ambulanța care o transporta la unitatea medicală.

Potrivit Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, pacienta a fost inițial găsită conștientă la domiciliu și le-a spus cadrelor medicale că a băut detergent în mod intenționat.

Incidentul a avut loc sâmbătă, după ce un apel la 112 a anunțat că o persoană nu răspunde la telefon și nu deschide ușa locuinței.

Apel la 112 pentru o persoană care nu răspundea

Reprezentanții SAJ Constanța au transmis că solicitarea a fost înregistrată la ora 13:21, iar la fața locului a fost trimis un echipaj de tip B2.

„La ora 13:21 s-a primit un apel prin serviciu 112 pt o persoana care nu raspunde la telefon si nu deschide usa. La locul solicitarii s-a deplasat un echipaj Saj B2. Pacienta a fost gasita constienta, a afirmat ca a baut un detergent in mod voit”, au transmis reprezentanții SAJ Constanța.

Cadrele medicale au consultat-o pe femeie și au urcat-o în ambulanță pentru a o transporta la Spitalul Județean Constanța, unde urma să fie supusă unor investigații suplimentare.

S-a aruncat din ambulanță în timpul transportului

Pe drum, starea femeii s-a schimbat brusc. Aceasta a devenit agitată, și-a scos centurile de siguranță și s-a aruncat din ambulanță. Asistentul medical i-a cerut imediat ambulanțierului să oprească autospeciala.

În urma căderii, femeia a suferit mai multe traumatisme și a fost preluată de un echipaj SAJ de tip C2, care a transportat-o la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța cu diagnostic de politraumă.

Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Incendiu într-un bloc din Timișoara: Zeci de persoane au fost evacuate
Publicat acum 7 minute
Patru persoane rătăcite pe munte, în Buzău. Jandarmii montani au intervenit pentru salvarea lor
Publicat acum 29 minute
Captură uriașă de țigări de contrabandă în Neamț: Aproape 13.000 de pachete găsite de polițiști, în plină anchetă de furt
Publicat acum 38 minute
O femeie de 65 de ani din Constanța s-a aruncat din ambulanță, în drum spre spital
Publicat acum 50 minute
Care sunt cele mai populare destinaţii de vacanţă pentru europeni
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 41 minute
Vântul puternic face prăpăd, dar și victime în țară. FOTO/VIDEO Un bărbat a murit/ O mamă și băiețelul ei, loviți de un stâlp doborât de vânt
Publicat acum 5 ore si 28 minute
Incendiu de proporții: Ard 11 case în Rucăreni, comuna Soveja, din Vrancea VIDEO/ Incendiul s-a extins
Publicat acum 10 ore si 43 minute
Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. VIDEO cu momentul în care Donald şi Melania Trump sunt evacuați/ A fost identificat un suspect
Publicat acum 8 ore si 13 minute
Horoscop 26 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 11 ore si 23 minute
BANCUL ZILEI: Sfat pentru căsătorie
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
