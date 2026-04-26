O femeie de 65 de ani din Constanța s-a aruncat din ambulanță, în drum spre spital

Potrivit Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, pacienta a fost inițial găsită conștientă la domiciliu și le-a spus cadrelor medicale că a băut detergent în mod intenționat.

Incidentul a avut loc sâmbătă, după ce un apel la 112 a anunțat că o persoană nu răspunde la telefon și nu deschide ușa locuinței.

Apel la 112 pentru o persoană care nu răspundea

Reprezentanții SAJ Constanța au transmis că solicitarea a fost înregistrată la ora 13:21, iar la fața locului a fost trimis un echipaj de tip B2.

„La ora 13:21 s-a primit un apel prin serviciu 112 pt o persoana care nu raspunde la telefon si nu deschide usa. La locul solicitarii s-a deplasat un echipaj Saj B2. Pacienta a fost gasita constienta, a afirmat ca a baut un detergent in mod voit”, au transmis reprezentanții SAJ Constanța.

Cadrele medicale au consultat-o pe femeie și au urcat-o în ambulanță pentru a o transporta la Spitalul Județean Constanța, unde urma să fie supusă unor investigații suplimentare.

S-a aruncat din ambulanță în timpul transportului

Pe drum, starea femeii s-a schimbat brusc. Aceasta a devenit agitată, și-a scos centurile de siguranță și s-a aruncat din ambulanță. Asistentul medical i-a cerut imediat ambulanțierului să oprească autospeciala.

În urma căderii, femeia a suferit mai multe traumatisme și a fost preluată de un echipaj SAJ de tip C2, care a transportat-o la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța cu diagnostic de politraumă.