Dronă căzută la Galați. Ilie Bolojan acuză violarea spațiului aerian românesc

Premierul Ilie Bolojan a transmis că a discutat imediat cu toți factorii de decizie pentru a fi luate măsurile necesare.

"În noaptea trecută, o dronă de fabricație rusească a căzut în Galați și a afectat o gospodărie. În urma incidentului, am discutat cu toți factorii de decizie pentru a lua imediat măsurile necesare. Prioritatea Guvernului României rămâne protecția și siguranța cetățenilor. Au fost dispuse și măsuri diplomatice, inclusiv informarea partenerilor și a aliaților.

Violarea, din nou, a spațiului aerian românesc de către Rusia este un act iresponsabil și o încălcare gravă a dreptului internațional. O condamn fără rezerve și cer ferm Rusiei să înceteze imediat astfel de acțiuni.

Aceste incidente sunt o consecință a războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și generează riscuri pentru securitatea României și a statelor de pe Flancul Estic.

Evenimentele recente arată încă o dată cât de importante sunt siguranța cetățenilor și consolidarea securității naționale. Guvernul va acționa ferm și va folosi toate instrumentele pe care le are la dispoziție, inclusiv programul SAFE, pentru a reduce riscurile și pentru a întări apărarea țării.

Apărarea intereselor naționale impune întotdeauna o acțiune coordonată și responsabilă," a transmis Ilie Bolojan.

Premierul a calificat incidentul drept o încălcare gravă a dreptului internațional și a legat aceste episoade de războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, care continuă să producă efecte directe asupra securității statelor din regiune.

Procurorul General a dispus monitorizarea zonei afectate

În paralel, procurorul general al României, Cristina Chiriac, a dispus monitorizarea atentă a situației din zona municipiului Galați, precum și a perimetrului în care au fost înregistrate distrugerile provocate de căderea dronei.

"Cu privire la evenimentele petrecute în cursul zilei de astăzi, 25 aprilie 2026, respectiv incidentele provocate de atacurile cu drone ale forţelor ruse asupra unor obiective din Ucraina, (în proximitatea frontierei fluviale cu România), precizăm următoarele: Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Cristina Chiriac, a dispus monitorizarea situaţiei din zonă, inclusiv a perimetrului afectat, în raza căruia au fost înregistrate distrugeri. În acest sens, conducerea PÎCCJ se află în permanentă legătură cu echipele specializate aflate la faţa locului", se arată într-un comunicat de presă remis AGERPRES de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ)

Anchetatorii urmăresc evaluarea completă a situației și documentarea tuturor efectelor produse de incident.

Două aeronave britanice Eurofighter, ridicate

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, forțele ruse au reluat atacurile cu drone asupra unor obiective din Ucraina aflate în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Ca măsură de reacție rapidă, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice au fost ridicate în aer, cu autorizare de angajare a dronelor, pentru monitorizarea și protejarea spațiului aerian aliat.

Fragmentele de dronă identificate în zona Bariera Traian din municipiul Galați au afectat o anexă de gospodărie și un stâlp de electricitate. Deși nu au fost raportate victime, incidentul readuce în prim-plan vulnerabilitatea zonelor de graniță și presiunea constantă exercitată de conflictul din Ucraina asupra securității României.