Rusia intensifică presiunea asupra comunității LGBT: Două organizații, declarate „extremiste”

Două organizaţii LGBT din Rusia au declarat joi că au fost desemnate de instanţe separate drept „extremiste”, ca parte a unei represiuni tot mai ample împotriva comunităţii gay şi transgender, informează AFP, citată de Agerpres.

Atât „Centrul Comunitar din Moscova pentru Iniţiative LGBT+”, cât şi ParniPlus, al cărui site în limba rusă scrie despre probleme de sănătate şi drepturi LGBT, au declarat că vor continua să funcţioneze, în ciuda hotărârilor judecătoreşti.

„Considerăm acest lucru ca fiind încă un pas către incriminarea vizibilităţii LGBTQ, a jurnalismului independent şi a oricărei solidarităţi publice cu comunitatea în Rusia”, a transmis ParniPlus într-un comunicat online.

Interdicţia impusă de Rusia în 2023

Cazul survine în urma interdicţiei impuse de Rusia în 2023 asupra a ceea ce ea numeşte „mişcarea LGBT”, parte a unui val de restricţii privind orientarea sexuală şi identitatea de gen sub preşedintele Vladimir Putin, în numele valorilor conservatoare.

Marţi, autorităţile au interogat personalul uneia dintre cele mai mari edituri din Rusia cu privire la o posibilă „propagandă LGBT” în catalogul său de cărţi.

Organizaţia Human Rights Watch a acuzat autorităţile ruse în martie că „folosesc sistemul judiciar ca armă pentru a marginaliza şi cenzura persoanele LGBT şi susţinătorii acestora, încălcându-le flagrant drepturile la liberă exprimare, asociere şi nediscriminare”.

