Reacția Kremlinului după ce Ucraina a cerut Turciei să găzduiască o întâlnire Zelenski-Putin

Preşedintele rus Vladimir Putin se va întâlni cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, doar în scopul de a finaliza acorduri privind conflictul, a susținut pe purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, transmite Agerpres, citând Reuters.

Comentariile lui Dmitri Peskov la televiziunea de stat, raportate de agenţiile de presă ruse, au venit după ce ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, a declarat că Kievul a cerut Turciei să găzduiască o întâlnire între cei doi lideri pentru a relansa negocierile de pace aflate în impas.

Dmitri Peskov: Putin a declarat că este pregătit pentru o întâlnire la Moscova în orice moment

"Esenţial este scopul acestei întâlniri. De ce ar trebui să se întâlnească? Putin a declarat că este pregătit pentru o întâlnire la Moscova în orice moment", a raportat agenţia de presă TASS, citându-l pe Peskov în cadrul unei intervenţii la televiziunea de stat rusă.

"Esenţial este să existe un motiv pentru întâlnire şi, mai presus de toate, ca întâlnirea să fie productivă. Iar asta nu poate fi decât în scopul de a finaliza acorduri", a mai spus Peskov.

Ucraina exclude Moscova sau Minsk drept posibile locuri de întâlnire între Zelenski și Putin

Reamintim că ieri ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, a declarat că Ucraina ar fi gata să ia în considerare orice alt loc în afară de Belarus sau Rusia pentru o întâlnire între Zelenski și Putin.

"Ne-am adresat turcilor în mod specific. Dar dacă o altă capitală, în afară de Moscova sau Minsk, organizează o astfel de întâlnire, vom merge", a precizat el.

În acelaşi timp, Andrii Sîbiga a declarat că deja a schimbat mesaje scrise cu Anita Orban, care va deveni noul ministru de Externe al Ungariei, când noul guvern se va instala la putere.