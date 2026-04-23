Reacția Kremlinului după ce Ucraina a cerut Turciei să găzduiască o întâlnire Zelenski-Putin
Data publicării: 08:32 23 Apr 2026

Reacția Kremlinului după ce Ucraina a cerut Turciei să găzduiască o întâlnire Zelenski-Putin
Autor: Doinița Manic

imagine cu președintele rus Vladimir Putin (s), președintele ucrainean Volodimir Zelenski (d). În fundal, harta Ucrainei. Reacția vine din partea purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Sursa foto: Agerpres/Pexels. Colaj DCNews/Iulia Horovei

Kremlinul a venit cu o reacție după ce Ucraina a cerut Turciei să găzduiască o întâlnire Zelenski-Putin.

Preşedintele rus Vladimir Putin se va întâlni cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, doar în scopul de a finaliza acorduri privind conflictul, a susținut pe purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, transmite Agerpres, citând Reuters.

VEZI ȘI: „Donnyland”, denumirea propusă de Ucraina pentru „mărul discordiei” din negocierile de pace cu Rusia

Comentariile lui Dmitri Peskov la televiziunea de stat, raportate de agenţiile de presă ruse, au venit după ce ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, a declarat că Kievul a cerut Turciei să găzduiască o întâlnire între cei doi lideri pentru a relansa negocierile de pace aflate în impas.

Dmitri Peskov: Putin a declarat că este pregătit pentru o întâlnire la Moscova în orice moment

"Esenţial este scopul acestei întâlniri. De ce ar trebui să se întâlnească? Putin a declarat că este pregătit pentru o întâlnire la Moscova în orice moment", a raportat agenţia de presă TASS, citându-l pe Peskov în cadrul unei intervenţii la televiziunea de stat rusă.

"Esenţial este să existe un motiv pentru întâlnire şi, mai presus de toate, ca întâlnirea să fie productivă. Iar asta nu poate fi decât în scopul de a finaliza acorduri", a mai spus Peskov. 

Ucraina exclude Moscova sau Minsk drept posibile locuri de întâlnire între Zelenski și Putin

Reamintim că ieri ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, a declarat că Ucraina ar fi gata să ia în considerare orice alt loc în afară de Belarus sau Rusia pentru o întâlnire între Zelenski și Putin.

"Ne-am adresat turcilor în mod specific. Dar dacă o altă capitală, în afară de Moscova sau Minsk, organizează o astfel de întâlnire, vom merge", a precizat el.

În acelaşi timp, Andrii Sîbiga a declarat că deja a schimbat mesaje scrise cu Anita Orban, care va deveni noul ministru de Externe al Ungariei, când noul guvern se va instala la putere.

Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
LOTO: Peste 3,3 milioane de euro report la extragerea Loto 6/49, din 23 aprilie, 2026
Publicat acum 5 minute
Un pilot care îşi făcea selfie a provocat o coliziune în aer între avioane de vânătoare F-15K
Publicat acum 15 minute
PSD pune Guvernul Bolojan pe masa CCR după ce-și retrage miniștrii. Ce se întâmplă cu Executivul după ce rămâne în trei partide
Publicat acum 21 minute
Italia ar putea înlocui Iranul în Cupa Mondială 2026. Propunerea unui emisar special al lui Trump
Publicat acum 21 minute
Accesul minorilor sub 15 ani la rețelele sociale, interzis și în Turcia
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 58 minute
Horoscop 23 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 56 minute
TOP bancuri de Sf. Gheorghe
Publicat acum 1 ora si 59 minute
Reacția Kremlinului după ce Ucraina a cerut Turciei să găzduiască o întâlnire Zelenski-Putin
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Tensiuni majore în coaliție: Miniștrii PSD, în prag de retragere
Publicat acum 49 minute
Interpretul de muzică populară Dinu Iancu Sălăjanu, președintele CJ Sălaj, plasat sub control judiciar de DNA
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close