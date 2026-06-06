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DCNews Stiri Explicația primită de Nicușor Dan de la operatorii SCOMAR, sistemul care ar fi trebuit să depisteze drona de la Constanța

Explicația primită de Nicușor Dan de la operatorii SCOMAR, sistemul care ar fi trebuit să depisteze drona de la Constanța

Autor: Bogdan Bolojan
Data publicării: 06 Iun 2026
nicusor dan la scomar
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Nicușor Dan a vizitat și sediul SCOMAR, sistemul folosit de Poliția de Frontieră, care ar fi trebuit să depisteze drona maritimă care a ajuns la Constanța.

Explicația oferită președintelui țării a fost că sistemul nu ar fi fost proiectat să depisteze anumite drone maritime și că acesta se află într-un proces de modernizare. 

Iată mesajul transmis de președintele Nicușor Dan: 

"Astăzi am vizitat sediul SCOMAR, sistemul operativ utilizat de Poliția de Frontieră Română pentru supravegherea litoralului și a frontierei maritime a țării noastre.
Am analizat procesul de modernizare aflat în desfășurare și capabilitățile actuale ale sistemului, proiectat pentru detectarea și identificarea ambarcațiunilor civile, de la bărci de pescuit și ambarcațiuni de agrement până la nave comerciale și ambarcațiuni rapide.

Totodată, am discutat despre noile provocări de securitate din mediul maritim și despre necesitatea adaptării continue la amenințări. Platformele maritime de mici dimensiuni, cu profil redus, inclusiv anumite tipuri de drone marine, reprezintă o categorie de amenințări care nu se regăsea printre obiectivele pentru care sistemul a fost conceput inițial.
Vizita a continuat în Portul Militar Constanța, unde am evaluat capabilitățile și nivelul de pregătire ale Forțelor Navale Române.

România se află într-un proces amplu de modernizare și înzestrare a forțelor sale armate, inclusiv pe componenta navală.

Chiar în luna următoare sunt programate noi livrări de echipamente care vor contribui la consolidarea capacităților de apărare ale țării.

În urmă cu doar câteva săptămâni, Forțele Navale Române au participat la un exercițiu NATO dedicat tocmai contracarării acestui tip de amenințări.

Adaptarea la noile tehnologii și la schimbările din mediul de securitate reprezintă o prioritate constantă.
În săptămâna care începe pe 10 iunie, la solicitarea României, NATO va organiza o sesiune dedicată securității la Marea Neagră pentru a analiza contextul strategic din regiune, noile amenințări maritime și provocările generate de utilizarea dronelor, atât navale, cât și aeriene.

Am fost, de asemenea, în dana 78, locul unde ieri a avut loc explozia unei drone maritime. Acolo am discutat cu specialiștii pirotehniști care au intervenit la fața locului și am primit o prezentare detaliată a operațiunii desfășurate.

Conform informațiilor primite, intervenția s-a desfășurat în conformitate cu procedurile și protocoalele stabilite, prioritatea absolută fiind securizarea zonei și protejarea populației, precum și a personalului implicat în misiune," a transmis Nicușor Dan sâmbătă noapte. 

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