Se pune la cale o coaliţie internaţională pentru securizarea Strâmtorii Ormuz. SUA și Marea Britanie, reuniune la Londra

Nave trecând prin Strâmtoarea Ormuz. Sursa foto: Agerpres/ rol ilustrativ

SUA și Marea Britanie vor să formeze o coaliție internațională pentru Strâmtoarea Ormuz.

Statele Unite şi Marea Britanie intenţionează să pună bazele unei coaliţii internaţionale pentru securizarea traficului naval în strâmtoarea Ormuz, după reluarea ostilităţilor în Iran. Potrivit Axios, o reuniune ar urma să aibă loc săptămâna viitoare la Londra.

Întâlnirea, a cărei agendă detaliată este încă în lucru, va reuni miniştri ai apărării şi comandanţi militari din statele occidentale, inclusiv secretarul american al apărării, Pete Hegseth, şi preşedintele Statului Major Interarme al SUA, Dan Caine, notează Axios, citând surse anonime din rândul unor diplomaţi europeni şi alţi oficiali.

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Conform acestor surse, preşedintele american Donald Trump şi-ar fi reluat astfel solicitarea adresată aliaţilor SUA înaintea acordului de încetarea a focului cu Iranul din iunie, acord între timp eşuat, de a se implica militar în securizarea Strâmtorii Ormuz, cerere atunci respinsă de aliaţii europeni, în timp ce Iranul ţinea blocată strâmtoarea.

Casa Albă doreşte astfel ca aliaţii SUA să trimită în regiune echipamente militare, precum dragoare de mine, alte tipuri de nave militare şi drone, pentru a securiza rutele de navigaţie. "Americanii caută o cale de ieşire şi vor ajutorul nostru", a declarat unul dintre diplomaţii europeni.

Planul vine la două săptămâni de la reluarea războiului dintre SUA şi Iran, după ce Donald Trump, în urma unor atacuri asupra unor nave în Strâmtoarea Ormuz atribuite Iranului, a anunţat că nu mai consideră valabil memorandumul semnat cu Iranul în iunie.

Acel memorandum a permis redeschiderea strâmtorii şi relaxarea sancţiunilor împotriva Teheranului, înţelegere ce ar fi trebuit urmată de negocieri suplimentare timp de 60 de zile care să conducă la un acord final pentru soluţionarea chestiunilor cele mai conflictuale, în special dosarul nuclear iranian şi sancţiunile impuse Iranului.