Donald Trump sare în apărarea Google și lansează un avertisment dur către UE

Preşedintele american Donald Trump a condamnat vineri Uniunea Europeană pentru amenda de 890 de milioane de euro aplicată corporaţiei Google.

Preşedintele american Donald Trump a condamnat vineri Uniunea Europeană pentru amenda de 890 de milioane de euro aplicată corporaţiei Google, parte a conglomeratului Alphabet, şi a anunţat că Statele Unite vor declanşa o anchetă ca retorsiune, transmite Reuters.

De ce a fost amendată Google cu 890 de milioane de euro

Comisia Europeană a amendat joi Google pentru nerespectarea regulilor care urmăresc limitarea puterii marilor companii din domeniul tehnologic, mai exact pentru tratamentul considerat inechitabil aplicat concurenţei în domeniul căutărilor online şi în magazinul de aplicaţii Google Play.

"Vom iniţia imediat o Anchetă 301 împotriva practicii de JEFUIRE a Companiilor Americane", a comunicat Trump pe platforma sa online Truth Social, referindu-se la capitolul 301 al Legii Comerţului din 1974.

"Uniunea Europeană va plăti un preţ foarte mare pentru acest comportament ilegal şi foarte ne-etic", a scris liderul de la Casa Albă.