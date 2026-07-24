MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania

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Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Spania.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Spaniei că autorităţile locale au declarat stare de urgenţă de interes naţional ca urmare a evoluţiei incendiilor forestiere izbucnite în localităţile Villa del Prado şi San Martin de Valdeiglesias (Comunitatea Madrid), precum şi în Burgohondo (provincia Avila).

Incendiile considerate cu potenţial ridicat de propagare şi care sunt monitorizate cu atenţie sunt următoarele:

* incendiul din Villa del Prado, extins către Aldea del Fresno;

* incendiul din San Martin de Valdeiglesias, extins către Pelayos de la Presa;

* incendiul din Almorox (provincia Toledo), aflat în prezent în faza de stabilizare;

* incendiul din Burgohondo (provincia Avila), care, în funcţie de condiţiile meteorologice, ar putea afecta şi teritoriul Comunităţii Madrid.

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Recomandări pentru cetățeni

În acest context, MAE recomandă cetăţenilor români să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfăşurare sau un risc iminent de producere a acestora, să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale şi să consulte în permanenţă informaţiile publice comunicate de către autorităţile spaniole: https://www.comunidad.madrid/seguridad-emergencias-asem-112,

https://servicios.jcyl.es/incyl/incyl, https://www.proteccioncivil.es/.

MAE reaminteşte cetăţenilor români că pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Madrid: (+34) 685 440 149; (+34) 685 440 159; (+34) 685 440 166; (+34) 685 440 153, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie următoarele telefoane de urgenţă ale oficiilor consulare ale României în Regatul Spaniei, în funcţie de circumscripţia consulară de reşedinţă, astfel:

* Consulatul General al României la Madrid: +(34) 669 362 202

* Consulatul General al României la Barcelona: +(34) 661 547 853

* Consulatul General al României la Sevilla: +(34) 648 212 169

* Consulatul General al României la Bilbao: +(34) 608 956 278

* Consulatul General al României la Valencia: +(34) 677 842 467

* Consulatul României la Ciudad Real: +(34) 609 513 790

* Consulatul României la Zaragoza: +(34) 663 814 474

* Consulatul României la Almeria: +(34) 682 733 408

MAE recomandă consultarea paginilor web cgmadrid.mae.ro, barcelona.mae.ro, sevilla.mae.ro, bilbao.mae.ro, valencia.mae.ro, ciudadreal.mae.ro, zaragoza.mae.ro, almeria.mae.ro, www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

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