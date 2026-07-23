Paradisul european unde apa mării poate ascunde bacterii periculoase. Plajă închisă din cauza E. coli

Insulele Canare, în prag de „dezastru”. Sursa foto: Pexels

Una dintre vedetele turismului european se confruntă cu probleme de sănătate publică. Autoritățile au emis avertismente pentru mai multe plaje frecventate de turiști.

Insulele Canare, una dintre cele mai populare destinații de vacanță din Europa, are probleme grave privind calitatea apei de pe unele plaje. Organizații de mediu și experți afirmă că poluarea cauzate de deversările de ape uzate sunt un risc pentru sănătatea publică.

Arhipelagul spaniol se află în largul coastei Marocului și este celebru pentru plajele sale spectaculoase. De la nisipul alb al plajei Papagayo din Lanzarote până la nisipul vulcanic negru de pe Playa de La Arena din Tenerife, Insulele Canare sunt un magnet anual pentru milioane de turiști, notează Express.

Insulele Canare, pe „No List” în 2026, conform unui ghid american

Renumitul ghid american de călătorii Fodor’s a inclus, în 2026, Insulele Canare pe lista sa „No List”, ce reunește destinații pe care turiștii sunt încurajați să se gândească de 2 ori înainte de a le vizita.

Conform publicației, în jurul arhipelagului sunt deversate, zi de zi, în mare aproape 100 de milioane de litri de ape uzate insuficient tratate, fapt care ridică semne de întrebare despre impactul asupra mediului și a calității apelor de coastă.

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„O problemă foarte gravă de sănătate publică”



Asociația Prietenii Naturii din Tenerife (ATAN) avertizează că înotul în Insulele Canare poate fi un pericol pentru sănătate.

Juan Rumeu, președintele Asociației Patronale a Consultanților de Mediu din Insulele Canare, a subliniat că deversările de ape reziduale brute de-a lungul coastelor sunt „o problemă foarte gravă de sănătate publică”.

Rumeu a explicat că pot trece până la trei zile de la raportarea unei contaminări până la închiderea unei plaje.

„Este nevoie de zile pentru a primi rezultatele analizelor. Ce se întâmplă în cele 72 de ore până la închiderea plajei? Ce se întâmplă cu toți oamenii care au înotat acolo înainte?”, a evidențiat Rumeu.

Plajă închisă din Canare din cauza bacteriilor din apă

La începutul lunii iulie 2026, plaja Leocadio Machado din El Médano, populară printre pasionații de sporturi nautice, a fost închisă. În apă au fost detectate niveluri ridicate de bacteria E. coli. Pe 6 iulie 2026, concentrațiile bacteriene nu îndeplineau nici măcar standardele minime europene cu privire la calitatea apei. Conform informațiilor publicate, au fost găsite aproximativ 800 de unități formatoare de colonii (CFU) de E. coli la 100 mililitri de apă.

De la hepatită A la Salmonella: Ce se poate ascunde în apele reziduale netratate

Organizația Mondială a Sănătății afirmă că apele reziduale netratate pot conține agenți patogeni precum rotavirus, enterovirus, virusul hepatitei A și Salmonella, care pot provoca febră, vărsături, afecțiuni respiratorii și infecții ale pielii.

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