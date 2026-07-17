Brad Pitt, "părăsit" de propriii copii. Încă doi dintre ei vor să renunțe la numele său de familie

Shiloh Nouvel își schimbase legal numele în anul 2024. Foto: Agerpres

Încă doi copii ai lui Brad Pitt au depus o cerere pentru a renunța legal la numele său de familie.

Fiica lui Brad Pitt, Zahara, în vârstă de 21 de ani, și fiul său, Maddox, în vârstă de 24 de ani, încearcă să renunțe legal la numele de familie al tatălui lor. Aceștia au invocat motive personale pentru solicitarea schimbării numelui, scrie CNN.

Vorbim despre cea mai recentă evoluție în destrămarea mariajului lui Pitt cu Angelina Jolie. Fostul cuplu influent de la Hollywood este implicat în dispute de când s-au despărțit, acum un deceniu. Ei au încheiat în cele din urmă divorțul la sfârșitul anului 2024, dar continuă să fie implicați într-o luptă legală pentru Château Miraval, crama franceză pe care o dețineau împreună.

Shiloh Nouvel şi-a schimbat legal numele în anul 2024

Într-un document depus electronic la Curtea Superioară a Californiei din Los Angeles luna trecută, fiica actorilor a solicitat schimbarea numelui său din Zahara Marley Jolie-Pitt în Zahara Marley Jolie. Fratele ei, Maddox, a solicitat, de asemenea, instanței permisiunea de a-l elimina pe Pitt din numele său de familie, la sfârșitul lunii mai.

Conform legii, frații au plasat ulterior anunțuri în Los Angeles Daily Journal o dată pe săptămână, timp de patru săptămâni consecutive, în iunie și iulie, oferind oricui se opune posibilei schimbări șansa de a-și înregistra obiecția. Dacă nimeni nu o face, este probabil ca un judecător să se pronunțe asupra schimbării numelui lui Maddox la mijlocul lunii septembrie, în timp ce cazul surorii sale va fi decis la sfârșitul lunii.

Shiloh Nouvel Jolie-Pitt și-a schimbat numele în anul 2024. Ea se numește acum Shiloh Nouvel Jolie.

De unde au pornit neînțelegerile dintre Jolie și Pitt

Reamintim că Jolie și Pitt s-au căsătorit în 2014 și au intentat divorțul în 2016. Au șase copii - Maddox, Pax, Zahara, Shiloh și gemenii Knox și Vivienne.

În septembrie 2016, familia a zburat în Statele Unite din Franța cu un avion privat. În august 2022, au ieșit la iveală detalii despre circumstanțele unui incident din timpul acestui zbor. Un raport FBI a dezvăluit că Jolie îl acuzase pe Pitt că a agresat-o fizic și că i-a abuzat verbal pe copiii lor în timp ce se aflau la bordul avionului.