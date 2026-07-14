Taxele pentru vizele turistice: Cât trebuie să plătească turiștii din UE în diferite țări ale lumii / FOTO: magnific.com @jofreepik

Bhutan, Ghana și Nigeria percep cele mai mari taxe pentru vizele turistice. În cazul Bhutanului, cunoscut și sub numele de „Țara Dragonului Tunetului”, turiștii trebuie să plătească o Taxă pentru Turism Durabil de 100 de dolari, aproximativ 87,60 euro, de persoană, pentru fiecare noapte de ședere.

Pașapoartele statelor membre ale Uniunii Europene se numără printre cele mai puternice din lume și oferă acces fără viză în peste 150 de destinații, notează Euronews. Totuși, nu toate țările permit intrarea cetățenilor europeni fără taxe, iar în unele cazuri costurile sunt considerabile.

Au fost analizate taxele pentru vize turistice și autorizații electronice de călătorie pentru peste 40 de țări din întreaga lume, pentru a stabili unde cetățenii Uniunii Europene plătesc cel mai mult pentru a intra ca turiști. Rezultatele sunt surprinzătoare.

Ghana aplică cea mai mare taxă de intrare, o viză electronică având un cost de 260 de dolari, aproximativ 227,48 euro. Cu toate acestea, în funcție de durata sejurului, o călătorie în Bhutan poate ajunge să coste mai mult. Pe lângă taxa de intrare de 40 de dolari, aproximativ 35 de euro, fiecare turist trebuie să achite și Taxa pentru Dezvoltare Durabilă, în valoare de 100 de dolari, aproximativ 87,60 euro, pentru fiecare persoană și pentru fiecare noapte petrecută în țară.

Japonia a urcat rapid în clasamentul celor mai scumpe destinații din punctul de vedere al costului vizei turistice, după ce autoritățile au anunțat, la începutul acestei luni, majorarea taxei de la 3.000 de yeni, aproximativ 16,16 euro, la 15.000 de yeni, aproximativ 81,28 euro, ceea ce înseamnă o creștere de cinci ori.

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Cele mai scumpe vize turistice pentru cetățenii Uniunii Europene

Bhutan, 40 de dolari, aproximativ 35 de euro, plus o Taxă pentru Dezvoltare Durabilă de 100 de dolari, aproximativ 87,60 euro, de persoană, pentru fiecare noapte de ședere.

Ghana, 260 de dolari, aproximativ 227,48 euro.

Nigeria, între 200 și 340 de dolari, aproximativ între 175 și 297 de euro.

Camerun, 153 de euro.

Algeria, între 75 și 110 euro.

Arabia Saudită, 395 de riali saudiți, aproximativ 92,07 euro.

Namibia, 1.600 de dolari namibieni, aproximativ 85,96 euro.

Gabon, 85 de euro.

Japonia, 15.000 de yeni, aproximativ 81,28 euro.

Coasta de Fildeș, 73 de euro.

Guineea, 80 de dolari, aproximativ 70 de euro.

Sierra Leone, 80 de dolari, aproximativ 70 de euro.

Guineea Ecuatorială, 75 de dolari, aproximativ 65,65 euro.

Etiopia, 62 de dolari, aproximativ 54,27 euro.

Benin, 50 de euro.

Iordania, 40 de dinari iordanieni, aproximativ 49,38 euro.

Bangladesh, 50 de dolari, aproximativ 43,76 euro.

Laos, 50 de dolari, aproximativ 43,76 euro.

Malawi, 50 de dolari, aproximativ 43,76 euro.

Tanzania, 50 de dolari, aproximativ 43,76 euro.

Uganda, 50 de dolari, aproximativ 43,76 euro.

Mozambic, 48 de dolari, aproximativ 42 de euro.

Togo, 25.000 de franci CFA, aproximativ 38,10 euro.

Statele Unite ale Americii, 40,27 dolari, aproximativ 35,25 euro.

Turkmenistan, 35 de euro.

Pakistan, între 20 și 35 de dolari, aproximativ între 17,50 și 30,60 euro.

Comore, 30 de euro.

Madagascar, 30 de euro.

Cambodgia, 30 de dolari, aproximativ 26,26 euro.

Egipt, 30 de dolari, aproximativ 26,26 euro.

Kenya, 30 de dolari, aproximativ 26,26 euro.

Nepal, 30 de dolari, aproximativ 26,26 euro.

Azerbaidjan, 29 de dolari, aproximativ 25,38 euro.

Indonezia, 500.000 de rupii indoneziene, aproximativ 24 de euro.

Cuba, 22 de euro.

India, 10 dolari, aproximativ 8,75 euro, în perioada aprilie, iunie, respectiv 25 de dolari, aproximativ 21,88 euro, în perioada iulie, martie.

Djibouti, 23 de dolari, aproximativ 20,13 euro.

Saint Kitts și Nevis, 17 dolari, aproximativ 14,89 euro.

Bahrain, 5 dinari din Bahrain, aproximativ 11,59 euro.

Seychelles, 10 euro.

Noua Zeelandă, 17 dolari neozeelandezi, aproximativ 8,61 euro.

Canada, 7 dolari canadieni, aproximativ 4,31 euro.

Toate taxele pentru vizele turistice au fost preluate de pe site-urile oficiale ale autorităților de imigrare din fiecare țară, potrivit sursei citate. În listă a fost inclusă cea mai ieftină opțiune disponibilă pentru vizitatori, însă costurile nu sunt întotdeauna direct comparabile.

În situațiile în care este indicat un interval de preț, valoarea vizei diferă în funcție de statul membru al Uniunii Europene care a emis pașaportul solicitantului.

Euronews Travel a exclus din analiză țările pentru care există avertismente oficiale de tipul „nu călătoriți”, precum și statele pentru care nu au fost disponibile informații online privind taxele de viză.

Înainte de călătorie, este recomandată verificarea site-ului oficial al autorității de imigrare din țara de destinație, deoarece taxele pot fi modificate.

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Uniunea Europeană va introduce propriul sistem de autorizare a călătoriilor

Uniunea Europeană pregătește lansarea propriului sistem de autorizare a călătoriilor, denumit Sistemul European de Informații și Autorizare privind Călătoriile, ETIAS. Potrivit informațiilor disponibile, lansarea programată inițial pentru ultimul trimestru al anului 2026 a fost amânată și ar urma să aibă loc la începutul anului viitor.

Cetățenii din state care nu au nevoie de viză pentru a intra în Uniunea Europeană, inclusiv din Regatul Unit, Statele Unite, Australia, Canada, Macedonia de Nord și Albania, vor trebui să obțină autorizația ETIAS înainte de a călători în cele 30 de țări europene participante.

Autorizația ETIAS costă 20 de euro și este valabilă timp de trei ani sau până la expirarea pașaportului, dacă acesta expiră mai devreme.

Deținătorii unei autorizații ETIAS vor putea călători și rămâne în statele participante timp de cel mult 90 de zile într o perioadă de 180 de zile.