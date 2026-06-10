Spania, creștere spectaculoasă a numărului de turiști: Top cele mai vizitate regiuni

Imagine cu steagul Spaniei. Foto: Pixabay

Numărul turiștilor străini care merg în vizită în Spania continuă să crească. Mai mult, industria turismului estimează că Spania ar putea atinge în 2026 pragul simbolic de 100 de milioane de vizitatori internaționali.

Numărul turiștilor străini care aleg să viziteze Spania este în continuă creștere, iar reprezentanții industriei estimează că țara ar putea depăși în 2026 pragul simbolic de 100 de milioane de vizitatori internaționali

În luna aprilie 2026, Spania a primit 9,1 milioane de turiști străini, cu 5,2% mai mulți decât în aceeași perioadă din 2025, fapt care înseamnă aproape 450.000 de vizitatori în plus.

Marea Britanie a rămas principala piață de origine, cu aproape 1,7 milioane de turiști în luna aprilie, în creștere cu 2,7% față de 2025. Franța s-a aflat pe locul al doilea, cu aproape 1,3 milioane de vizitatori (+5,1%), iar numărul turiștilor germani a scăzut cu 9,1%, până la 1,2 milioane.

Cea mai vizitată regiune a Spaniei e Catalonia

Catalonia a fost și în luna aprilie cea mai vizitată regiune a Spaniei, fiind vorba despre 20,8% din totalul sosirilor internaționale. Apoi, celelalte regiuni aflate în top sunt Andaluzia și Comunitatea Valenciană, care au atras un număr mare de turiști străini.

Conform datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INE), Spania a înregistrat în primele patru luni ale anului 26,5 milioane de turiști internaționali, cu 3,4% mai mulți față de aceeași perioadă din anul 2025.

Aceste cifre mențin sectorul turistic pe o traiectorie care ar putea duce la depășirea pragului de 100 de milioane de vizitatori într-un singur an, obiectiv care părea dificil de atins în urmă cu doar câteva luni.

Luna din 2026 care a schimbat ritmul



Anul 2026 a început cu semne de încetinire în turism, dar creșterea s-a accelerat odată cu venirea primăverii. Avansul din aprilie este cea mai mare creștere anuală înregistrată în ultimele 12 luni și confirmă interesul major al turiștilor pentru Spania.

Analiștii spun această evoluție prin mai mulți factori, printre care revenirea călătoriilor pe distanțe lungi, în special din America, relansarea deplasărilor de afaceri, dar și orientarea turiștilor către destinații considerate stabile într-un context internațional marcat de incertitudini geopolitice.

Conflictele din Orientul Mijlociu și turismul în Spania

Astfel, mai mulți experți din industrie afirmă că tensiunile și conflictele din Orientul Mijlociu ar putea contribui la redirecționarea fluxurilor turistice către state percepute ca fiind mai sigure, inclusiv Spania și alte state din Europa Occidentală.

Chiar dacă impactul exact al acestui fenomen este greu de cuantificat, accelerarea creșterii din lunile martie și aprilie 2026 coincide cu o creștere a numărului de turiști veniți din piețe îndepărtate și cu revenirea călătoriilor de afaceri. Pentru specialiști, aceste lucruri explică de ce sectorul turistic și-a accelerat ritmul după un început de an 2026 mai moderat.

Ce arată tendința actuală

Tendința actuală susține perspectiva ca Spania să încheie din nou anul cu cifre record. Totuși, reprezentanții industriei evidențiază că obiectivul nu este doar creșterea numărului de turiști, ci și atragerea unor vizitatori cu un nivel mai ridicat al cheltuielilor și îmbunătățirea rentabilității sectorului.

Dacă ritmul actual se va menține și în sezonul de vară, Spania ar putea ajunge foarte aproape de pragul simbolic de 100 de milioane de turiști internaționali într-un singur an. Este o performanță fără precedent pentru industria turismului din Spania. Evoluția rezervărilor și solicitările din lunile următoare vor fi decisive pentru a stabili dacă acest obiectiv va deveni realitate, scrie Euronews.

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