Andrew Tate, nemulțumit de viața din închisoare: Vecinul meu de celulă, canibal. Cele mai dure condiții de detenție

Foto: Agerpres / Foto ilustrativ cu frații Tate

Andrew Tate a publicat mesaje din penitenciarul în care este încarcerat în SUA. Influencerul susține că este ținut în cele mai dure condiții, în timp ce contestă extrădarea în Marea Britanie.

Andrew Tate, influencerul în vârstă de 39 de ani, arestat recent în Statele Unite în cadrul procedurii de extrădare către Regatul Unit, a publicat mesaje pe rețeaua X în care descrie condițiile din centrul de detenție în care se află.

În postările sale, Tate afirmă că este încarcerat într-o unitate cu cel mai ridicat nivel de securitate și susține că este tratat la fel ca deținuții considerați extrem de periculoși.

Într-un mesaj, influencerul a scris:

„Sunt deținut în SHU, cel mai înalt nivel de securitate care există.

Nu am acces la cumpărături din penitenciar.

Nu am dreptul la vizite.

Nu am niciun contact cu lumea din afara închisorii.

Vecinul meu de celulă este un canibal care țipă toată noaptea.

I am being held in SHU, the highest level of security which exists.



No commissary.

No visits.

No contact with the outside world.



My neighbor is a cannibal who screams throughout the night. — Andrew Tate (@Cobratate) July 23, 2026

În urmă cu scurt timp, Andrew Tate a revenit cu o nouă postare în care susține că este încarcerat într-o unitate destinată celor mai violenți deținuți.

„Ziua 6 în SHU (Unitatea Specială de Detenție).

Acesta este un regim de detenție punitiv destinat persoanelor care își ucid colegii de celulă.

Nu am acces la cumpărături din penitenciar, nu am dreptul la apeluri telefonice și nu am acces la curtea închisorii.

Sunt cele mai dure condiții de detenție pe care guvernul Statelor Unite le rezervă teroriștilor și psihopaților.

Sunt un deținut aflat în procedură de extrădare și beneficiez de prezumția de nevinovăție până la dovedirea vinovăției.

Sunt căutat de un stat străin.

Sunt cetățean american.

DE CE SUNT AICI?”

Day 6 in SHU (special housing unit)



This is punitive housing for people who murder their cellmates.



No commissary, no phone calls, no yard time.



The worst possible conditions the US gov provides to terrorists and psychopaths.



I am an innocent until proven guilty extradition… — Andrew Tate (@Cobratate) July 24, 2026

Casa Albă: Donald Trump nu va interveni în procedura de extrădare

Între timp, Casa Albă a transmis că președintele Donald Trump nu intenționează să intervină în procedura de extrădare a lui Andrew Tate și a fratelui său, Tristan Tate, în Regatul Unit, unde cei doi sunt cercetați pentru presupuse infracțiuni de viol.

Întrebată dacă liderul american ar putea influența procesul, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a răspuns că nu există o astfel de posibilitate.

Și secretarul de stat Marco Rubio s-a distanțat de acest caz.

„Nu există niciun rol pe care să îl jucăm în acest stadiu și poate niciodată în această afacere”, a declarat acesta în timpul unei vizite în Filipine.

Frații Tate contestă extrădarea în Regatul Unit

Andrew Tate și fratele său Tristan au fost arestați sâmbătă la Miami. Avocatul lor, Joseph McBride, susține că reținerea este motivată politic și afirmă că cei doi vor contesta extrădarea.

„Ne opunem evident extrădării pentru că Andrew și Tristan sunt nevinovați”, a declarat avocatul după audierea desfășurată într un tribunal din Miami.

Potrivit autorităților britanice, Andrew Tate este urmărit pentru 42 de capete de acuzare, iar Tristan Tate pentru 17. Dosarul include acuzații de viol, trafic de persoane în scopul exploatării sexuale și agresiune.

Frații Tate au fost încarcerați anterior și în România, unde au fost anchetați pentru acuzații privind exploatarea sexuală a mai multor femei, inclusiv minore. Ulterior, au primit permisiunea de a părăsi țara.

În paralel, în martie 2025, autoritățile din statul Florida au deschis o anchetă penală care îi vizează pe cei doi frați. Până în prezent, autoritățile americane nu au oferit informații despre stadiul acestei investigații.