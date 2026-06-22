A murit Clive Davis, producătorul muzical care a lansat-o pe Whitney Houston

Clive Davis, producător muzical. Sursa foto: Captură video Shadow of Ezra, X

Clive Davis, producătorul muzical american considerat unul dintre marii arhitecți ai industriei muzicale moderne și mentor al unor artiști precum Whitney Houston, Aretha Franklin și Bruce Springsteen, a murit la vârsta de 94 de ani.

Producătorul muzical american Clive Davis, creierul din spatele succeselor lui Whitney Houston, Aretha Franklin, Bruce Springsteen şi Santana, a murit la vârsta de 94 de ani, a anunţat familia sa luni pe reţelele de socializare, transmite AFP.

„Astăzi, sărbătorim nu doar o figură importantă a cărei influenţă a schimbat muzica pentru totdeauna, ci şi omul care ne-a ghidat familia cu graţie, generozitate şi bunătate”, au scris rudele sale.

Clive Davis a murit la locuința sa din New York

Această figură importantă din industria muzicală şi fostul şef al Columbia Records, care a lucrat cu o plajă de genuri muzicale de la rock la hip-hop şi pop, fusese recent spitalizat din cauza unor probleme respiratorii, a relatat New York Times.

Ziarul a specificat că Davis a murit luni la domiciliul său din New York.

Cum și-a început cariera

Născut pe 4 aprilie 1932, în cartierul Brooklyn din New York City, Clive Davis iubea muzica, dar iniţial nu plănuia să facă din aceasta o carieră.

Avocat de formaţie, a intrat în industria muzicală în calitate de consilier juridic la Columbia Records, înainte de a deveni parte a conducerii şi apoi chiar CEO în 1966.

Acuzat de delapidare de fonduri pentru uz personal şi concediat în 1973, omul pe care Aretha Franklin l-a numit „cel mai mare producător de discuri din toate timpurile” a fondat o altă casă de discuri, Arista, în anul următor.

Ulterior, a lucrat la Sony Music Entertainment până la o vârstă înaintată.

De la Janis Joplin la Earth, Wind & Sand. De la Aerosmith la Billy Joel, de la Patti Smith la Alicia Keys, a descoperit, a îndrumat şi a propulsat spre succes mulţi dintre cei mai celebri artişti ai celei de-a doua jumătăţi a secolului XX.

De asemenea, mentoratul său faţă de Whitney Houston s-a dovedit a fi deosebit de influent, mai notează AFP, potrivit Agerpres.

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