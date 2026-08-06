Planul de criză al lui Bolojan: România va importa energie de la vecini în cele mai scumpe ore ale zilei. Chisăliță: Dacă n-am exporta ziua, ar fi și mai rău

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Guvernul Bolojan a activat planul național de pregătire pentru o posibilă agravare a crizei energetice. Dacă situația o va impune, consumul unor clienți industriali va fi limitat, în timp ce România va continua să importe energie în cele mai scumpe ore ale zilei, între 19:00 și 23:00. Specialistul Dumitru Chisăliță explică de ce această strategie este, deocamdată, inevitabilă.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul a adoptat un plan de pregătire pentru riscuri, inclusiv pentru actuala criză energetică, și va înființa un centru operativ național care va coordona măsurile din sectorul energetic. Planul prevede funcționarea la capacitate maximă a centralelor, asigurarea importurilor de energie și limitarea consumului pentru unii consumatori industriali, dacă va fi necesar. Consumatorii casnici și spitalele sunt exceptați de la eventualele restricții. Hotărârea are caracter preventiv și pregătește autoritățile pentru o posibilă agravare a situației.

Pe scurt:

Guvernul a adoptat un plan național de pregătire pentru riscuri

Va fi înființat un centru operativ național în sectorul energetic.

Centralele vor funcționa la capacitate maximă.

Importurile de energie vor fi asigurate în intervalul de consum de vârf, între orele 19:00 și 23:00.

Exporturile de energie vor fi permise doar atunci când România are excedent de producție.

Pentru anumiți consumatori industriali, dacă situația o va impune, va fi limitat consumul.

Consumatorii casnici, spitalele și alte infrastructuri critice nu sunt vizați de restricții

Măsurile vor fi anunțate cu cel puțin 24 de ore înainte și au caracter preventiv.

Plan general pentru riscuri, de la criză energetică, la război, adoptat de Guvernul Bolojan

Astfel, la finalul ședinței de Guvern, premierul Ilie Bolojan a anunțat: ”Am finalizat o şedinţă de guvern în care au fost adoptate mai multe proiecte de hotărâri. Două dintre ele sunt cu un anumit impact public. Cel mai important ține cont de criza pe care o avem în domeniul energiei și anume, am adoptat o hotărâre care aprobă planurile de pregătire pentru riscuri. E un plan general, care are în vedere mai multe riscuri, de la cutremure, de la războaie, pandemii, inclusiv cel pe care îl avem astăzi, cel de secetă. Și acest plan general prevede măsurile care se aplică în astfel de situații, cine poate fi afectat, cine nu poate fi afectat și, sigur, cine conduce aceste măsuri în situația de criză.

Criza energetică. Cine face parte din centrul operativ

Asta înseamnă că vom forma un centru operativ național în sectorul energetic, urmând să semnez un ordin în această după-amiază. Acest centru operativ cuprinde reprezentanții principalilor producători de energie din România și furnizori, în jur de 15 reprezentanți, care, în această situație, vor conduce operațiunile și vor mandata Transelectrica să ia măsurile care se impun în situația de criză în care ne găsim.

Ce am făcut până acum și ce vom urmări în continuare? Vom avea în vedere ca grupurile de producție pe care le avem, pe toate sursele de producție, să funcționeze la puterea maxim disponibilă, inclusiv să pornim grupurile care sunt în rezervă sau să le avem pregătite pentru a putea furniza puterea maximă la orele de vârf. E vorba de orele de seară, așa cum am precizat, de la 19:00 până la 23:00.

De asemenea, toate grupurile care au fost în reparații, au fost oprite reparațiile și au fost redate producției, iar cele care sunt în mentenanță, s-a grăbit finalizarea mentenanței, în așa fel încât să poată să producă.

România continuă să importe seara, în orele de vârf

De asemenea, am discutat cu toți vecinii noștri și vom discuta în continuare, pentru a putea asigura importul de electricitate în orele de seară cu țările vecine cu care avem interconexiuni. Avem interconexiuni care ne permit să importăm 4.000 de megawați, cu Bulgaria, cu Serbia, cu Ungaria și cu Ucraina. De asemenea, am avut în vedere ca zona de exporturi să se facă exclusiv în orele în care avem excedent.

Și, de asemenea, acest plan are în vedere limitarea consumului pentru clienții industriali, subliniez, pentru clienții industriali care sunt racordați la sistemul energetic național, pe tranșe de clienți, lucru pe care îl vom stabili în cursul zilei de mâine, mâine urmând să avem o hotărâre de guvern din nou, o ședință extraordinară în care să aprobăm aceste tranșe și să mandatăm dispeceratul Transelectrica să ia aceste măsuri, cu o notificare prealabilă de 24 de ore pentru acești consumatori industriali.

Cine nu va fi direct afectat de criza energetică, prin limitări

Subliniez că locuințele personale, cetățenii, nu vor fi limitați sau deconectați, deci consumatorii casnici sunt exceptați de la aceste măsuri.

De asemenea, consumatorii a căror activitate nu poate fi întreruptă, gen spitale, nu știu, sanatorii sau alte activități care nu pot fi întrerupte, stații care alimentează unități de gaze, de țiței și așa mai departe, nu vor fi incluși în acest normativ. O dată ce va fi adoptat, mâine va fi publicat, iar dispeceratul Transelectrica, în funcție de datele din piață, în funcție de eventuala situație care ar putea apărea, va face o notificare cu 24 de ore înainte. Suntem în situația în care, în prezent, nu avem, deci, probleme să luăm astfel de măsuri, dar adoptarea acestor hotărâri ne pregătește pentru o situație posibilă pe care o putem avea în perioada următoare” a spus Ilie Bolojan, în conferință de presă.

În condițiile în care fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, arăta, într-o opinie postată pe Facebook, că România exportă la mijlocul zilei ieftin către Bulgaria ca să importe scump seara - de 7 ori mai scump! - ne-a atras atenția decizia guvernamentală de a importa de la vecini - cei cărora le exportăm - chiar în orele de vârf, când energia este cea mai scumpă.

Chisăliță, pentru DCNews: Mergem cu motoarele turate la maximum, asta e tot ce avem

În acest context, l-am contactat pe Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. Acesta a venit cu următoarele precizări, pentru DCNews:

”Chestiunea aceasta nu este de 72 de ore, ci de doi ani! România, de doi ani, are această practică. De doi ani, în fiecare zi (seară, de la orele 19:00 n.r.), importăm energie de la bulgari, sârbi și unguri. Este o practică.

Dacă astăzi n-am importa energie seara, n-am putea să susținem consumul efectiv. Noi mergem cu motoarele turate la maximum, asta e tot ce avem, restul trebuie să importăm.

Că e scumpă? Da, și o să fie și mai scumpă, dar n-ai ce să faci”.

”Dacă n-am exporta, ar fi și mai rău”

Cu referire la afirmația acestuia ”asta e tot ce putem”, președintele AEI a punctat că ziua”avem supraproducție pe fotovoltaice, o capacitate foarte mare de energie produsă cu ajutorul panourilor fotovoltaice, în intervalul 08:00 - 19:00, dar atunci nu avem consum. Degeaba producem, că nu avem consum. Neavând consum, exportăm. Dacă n-am exporta, ar fi și mai rău, din mai multe puncte de vedere:

în primul rând, companiile ar pierde bani: dacă n-am exporta, 30%- 40% din producție ar trebui să o închidă, să o dea la gunoi, să nu câștige nimic și, dacă nu ar câștiga nimic din export, ar trebui să crească prețul, să poată să nu dea faliment - prin urmare, că exportăm e foarte bine.

dacă n-am exporta energie, n-am avea de unde să luăm seara și, din nou, ar fi rău pentru noi.

Nu e deloc cea mai bună variantă, dar, în condițiile date, nu prea avem altele”.

Cu privire la capacitatea de stocare a României, Dumitru Chisăliță spune că stocăm, dar foarte puțin.